Rozgonyi Zoltán: Zuglóban már eldőlt az előválasztás

32 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, az elmúlt 24 órában senki nem hunyt el a betegség következtében. A beoltottak száma 5 millió 493 ezer, közülük 4 millió 958 ezren már a második adagot is megkapták. Öt és fél millió beoltott után megszűnik a kötelező maszkviselés, és újabb korlátozásokat is feloldanak - közölte a kormany.hu portál. Két és félszer gyorsabban terjed a delta-variáns, mint az eredeti vuhani koronavírus - mondta Boldogkői Zsolt biológus professzor Magyarország élőben extra című műsorunkban. A kormány a Facebook-oldalán közzétette a most induló nemzeti kozultáció kérdéseit. Már az uniós oltási igazolás is elérhető az EU-n belüli utazásokhoz - közölte a koronavirus.gov.hu. A honvédek bebizonyították, hogy a magyar emberek minden körülmények között, így a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos feladatok területén is számíthatnak a katonákra, a Magyar Honvédségre - közölte a Honvédelmi Minisztérium. A járvány harmadik hullámát közös erővel letörtük - írta Semmelweis-napi köszöntőjében Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: köszönet az egészségügyi dolgozóknak a helytállásért és a szolgálatért! Az egészségügyi dolgozók Semmelweis Ignác örökségének megtestesítői a mai korban, áldozatos munkájukkal, kiemelkedő szolgálatukkal az egyetemes magyarság példaképeivé is váltak - mondta az emberi erőforrások minisztere. Az Országos Onkológiai Intézetet a világ bármely pontján megállná a helyét, kiemelkedően be tud illeszkedni a világ tudományos életébe - jelentette ki Kásler Miklós. Esze ágában sincs a szocialistákhoz igazolni a DK-s Bulitka Andrásnak - írja a Magyar Nemzet. Kunhalmi Ágnes korábban azt állította, hogy nemcsak MSZP-sek ülnek át a DK-ba, hanem fordítva is történnek ilyen esetek, példaként említette a Szabolcs-Szatmár-Pereg megyei jelöltet. A kampány során akár Hadházy Ákos múltjáról is kiderülhet valami – jelentette ki sejtelmesen Tóth Csaba MSZP-s képviselő egy háttérbeszélgetésen - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint bár a számos kétes üggyel összefüggésbe hozott politikus hangoztatta, hogy nem tud semmi konkrétumot, megjegyezte: ha lesz Hadházyval vitája, ott szekszárdi ügyeket is fel fog hozni. Hadházy Ákos erre úgy reagált, hogy bár soha nem félt, de a dolgot nagyon ijesztőnek tartja, és azt is szeretné tudni, hogy vajon Tóth Csaba kiket és mivel fenyegetett még meg a baloldaliak közül az elmúlt hetekben. Adókat emelne a baloldal, ha újból hatalomra kerülne - figyelmeztetett Horváth László, a Fidesz szóvivője. A bruttó fizetés száz százalékára emelkedett a csecsemőgondozási díj összege, amely után csak személyi jövedelemadót kell fizetni, járulékot nem - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. 22 ezer család igényelte a kistelepüléseken a falusi csokot - közölte a Miniszterelnökség. A magyar kormány nemcsak beszélt a klíma- és természetvédelemről, hanem cselekedett is. Viszlát, műanyag pohár, evőeszköz, tányér, zacskó és társaik! - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A Magyar Honvédség elkötelezett, hogy valós tartalommal töltse meg szövetségesi kötelezettségeit az EU és a NATO felé - mondta Ruszin-Szendi Romulusz, a magyar haderő parancsnoka. Az Alapjogokért Központ szerint az Európai Unió jövőjéről szóló párbeszéd kereteinek kialakításában eleve a föderalisták, azaz az Egyesült Európai Államok támogatóinak „lejt a pálya”. Brüsszel nem írhatja elő, hogyan neveljék gyerekeiket a magyarok - közölte az Igazságügyi Minisztérium az Európai Bizottsággal. Nem indítható jogállamisági eljárás Magyarország ellen a pedofil-ellenes törvény miatt - jelentette ki Vera Jourová, az Európai Bizottság átláthatóságért és értékekért felelős tagja. Az Európai Bizottság alelnöke elmondta, hogy a mechanizmus csakis olyan jogállamisági szabálysértések esetében alkalmazható, amelyek az unió költségvetését érintik. Új magyar konzulátus nyílt a szlovéniai Koperben, melynek avatóünnepségén Szijjártó Péter hangsúlyozta: a szlovén és a magyar kormány egyaránt kemény intézkedéseket hozott a világjárvány harmadik hullámának letörésére. 182,1 millió ember fertőződött meg koronavírussal világszerte, a halálos áldozatok száma 3,9 millió. Tíz hét folyamatos csökkenés után ismét nőni kezdett Európában a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma - jelentette be az Egészségügyi Világszervezet európai igazgatója, a járvány újabb hullámának veszélyére figyelmeztetve. Ukrajnában egy nap alatt több mint hétszáz új koronavírusos beteget és több mint ötven halálos áldozatot jegyeztek fel. A járványhelyzet kedvező alakulása miatt feloldották az egészségügyi szükségállapotot Észtországban. Franciaországban feloldották a koronavírus miatti utolsó járványügyi korlátozásokat, amelyek a nyilvános helyek beltéri kihasználtságára vonatkoztak. Új határátlépési feltételek léptek érvénybe Horvátországban függetlenül attól, milyen járványügyi besorolású egy ország, a beutazást védettségi igazoláshoz kötik Oroszországban az elmúlt egy nap alatt 672-en haltak meg a Covid-19 következtében, ez a legmagasabb napi veszteségszám a járvány kezdete óta. Törökországban feloldottak minden kijárási tilalmat, valamint korlátozást, tovább enyhítve az új típusú koronavírus okozta járvány elleni intézkedéseken. Több mint 150 dzsihadistát ölt meg a mozambiki hadsereg múlt héten, az ország konfliktus sújtotta északi részén végrehajtott műveleteiben - jelentette be a mozambiki hadsereg egyik ezredese. Legalább 10 ember vesztette életét, gyaníthatóan lázadók támadásában a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén található Beniben - jelentették a hírügynökségek Visszaadta a kormányalakítási megbízást a svéd konzervatív Mérsékelt Párt vezetője, Ulf Kristersson, mert nem tudna többséget szerezni a parlamentben a kormányalakításhoz. Az Iszlám Állam terrorszervezet két, párhuzamosan tervezett merényletét sikerült megakadályozni Moszkvában és a dél-oroszországi Asztrahán megyében - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. A düsseldorfi bíróság négy év börtönbüntetésre ítélt egy ötgyerekes, német-libanoni állampolgárságú nőt, aki Szíriában csatlakozott az Iszlám Állam dzsihadista szervezethez. Bűnözők végeztek ki egy rendőrt a svédországi Göteborgban. A 30-as éveiben járó férfit akkor érte a lövés, amikor néhány emberrel beszélgetett az utcán. Az osztrák rendőrség elfogta azt a harmadik afgán migránst, akit a hétvégén a halála előtt többszörösen megerőszakolt 13 éves kislány meggyilkolásával gyanúsítanak. Görögországban már tizedik napja tart a hőhullám, a hőmérséklet elérheti a 44 Celsius-fokot - közölte a helyi meteorológiai intézet. Négymilliárd forint áfát tüntetett el fiktív számlákkal egy több mint harminc cégből álló számlagyár, a Győri Járásbíróság elrendelte a bűnszervezet három vezetőjének letartóztatását. Meghalt egy motoros, amikor tehergépkocsival ütközött a 102-es úton, az M1-es autópálya és Zsámbék közötti szakaszon - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Támogatási szerződést kötött az ITM, a BKK és a MÁV-HÉV Zrt. konzorciumával a gödöllői és a csömöri HÉV-vonal teljes felújításának, illetve a 2-es metróval való összekötésének tervezésére, előkészítésére. Életbe lépett az új uniós áfaszabályozás, amely alapján megszűnik az Európai Unión kívülről rendelt, 22 eurónál kisebb értékű termékek áfamentessége, és a posta a kisebb értékű küldeményeket is köteles vámkezelni - közölte a Magyar Posta Zrt. Fucsovics Márton bejutott a harmadik fordulóba a wimbledoni tenisztornán, miután legyőzte a cseh Jiri Veselyt. Babos Tímea, a francia Kristina Mladenovic oldalán 6:1, 6:2-re kikapott a Zarina Dijasz, Arina Rodionova kazah, ausztrál kettőstől a wimbledoni teniszbajnokság női páros mezőnyének 1. fordulójában. A Ferencváros labdarúgócsapata felkészülési mérkőzésen 1:0-ra legyőzte a szlovákiai DAC együttesét. Az olimpiai szinttel rendelkező 8 fő mellett az ötkarikás ranglistáról további 11 magyar atléta jutott kvótához a tokiói játékokra. Az idei balatoni Kékszalag Nagydíjon több mint hatszáz hajó részvételére számít a Magyar Vitorlás Szövetség.