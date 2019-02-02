2019. február 2.,
szombat, Karolina, Aida napja

Roy, a pöröly

Hír TV

2019. február 2., szombat 19:01

Bajban a Jobbik és annak elnöke. Megkezdődött a baloldali főpolgármester-jelölti kaszting. Hiábavaló vita Magyarországról az Európai Parlamentben és sztrájk a győri Audi-gyárban. Napról napra, a hét krónikája a Hír TV-én 19 óra 30 perctől. Tartsanak velünk.

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