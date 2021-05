Rövid megjegyzés Karácsony Gergely doktori fokozatáról

Karácsony Gergely jogi értelemben feloldozott, így elmondhatom a puszta tényeket az ő Corvinus Egyetemen töltött éveiről. Nem kívánok sem történeti leírásba, sem egyetemszabályozási kérdésekbe belebocsátkozni. Egyetlen dolgot akarok elmondani. Karácsony Gergely pontosan annyi támogatást és bizalmat kapott, mint bármilyen más fiatal és – valljuk meg – alulfizetett oktató. 2004-ben én vettem fel az egyetem Politikatudományi Tanszékére azzal az ígérettel, hogy megoldja a módszertani képzési feladatainkat. Ekkor már PhD hallgató volt az egyetem Szociológia Tanszékén. Minden arra utalt, hogy tudományos pályára készül, ebbe beleillett a Mediánnál töltött gyakorlati tevékenysége, a Norvég Alapban végzett kutatói munkája. 2012-ben lejárt az a nyolc év, amit az akkori törvény előírt, miszerint csak az alkalmazható egyetemen, aki maximum ennyi idő alatt megszerzi a doktori címet. Ő viszont ezt nem teljesítette, ezért 2012-ben személyesen közöltem vele, hogy emiatt az egyetemi állását meg kell szüntetnem. Mivel továbbra is azt állította, hogy a doktori dolgozatának már nincs sok híja, azt ajánlottam fel neki nagyvonalúan, hogy menjen el fizetés nélküli szabadságra és nyújtsa be a doktoriját. Két további év alatt erre nem került sor, ekkor jogilag is megszüntettük a munkaviszonyát.

Másként fogalmazva, az egyetem minden támogatást megadott neki, de ezzel a lehetőséggel ő nem tudott élni. Úgy távozott az egyetemről, mint aki képtelen az elvárt teljesítményeket elérni.

Ami pedig az idegen nyelvi felkészültséget illeti: a kommunista évek egyik máig érzékelhető hatása, hogy nagyon rossz még egyetemi szinten is az idegen nyelvek ismerete. Karácsony Gergely ennek kitűnő példája, de nincs egyedül. Ezt egykori angol nyelvtanárként és fordítóként is elég jól meg tudtam ítélni az elmúlt harminc évben. Nyelvvizsgával is lehet valaki megszólalásra képtelen idegen nyelven. Persze tudjuk, hogy ma már nem egy politikusnak a magyar helyesírás is gondot okoz. Kezdjük az alapoknál, különben az idegen nyelvekkel sem fog menni.

Lánczi András (Mandiner)

vendégszerző