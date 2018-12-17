2018. december 17.,
hétfő, Lázár, Olimpia napja

Rövid időre a Hír TV elé vonultak a tüntetők

Hír TV

2018. december 17., hétfő 21:37, frissítve: hétfő 22:48

Miután véget ért a demonstráció az MTVA székházánál, a tüntetők egy csoportja átjött a HírTV épületéhez, követelve, hogy "adják vissza a HírTV-t". Bő negyed órát tartózkodtak a PP Center kerírtésénél, majd tovább haladtak a Szentendrei úton. A pár száz fősre apadt tömeg a Mediaworks felé vette az irányt este 10 körül. 

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