Röszkei csata: tíz éve védjük a hazát a migránsoktól, és a miniszterelnök szerint nincs megállás + videó
2025. szeptember 15., hétfő 19:20
| Hír TV
Orbán Viktor a röszkei határ ostromának 10. évfordulója alkalmából hangsúlyozta, hogy a magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya. A miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány továbbra is megvédi az országot az illegális migrációtól, és nem enged a politikai nyomásnak. A cikk feleleveníti a 2015-ös eseményeket, amikor a rendőröket kövekkel dobálták, és az egész határátkelő háborús zónává vált.
Megdöbbentő felvételek láttak napvilágot: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg pártrendezvényeken. A volt tábornok nem először fenyegetőzik, korábban az "olyat bevernék neki, legszívesebben" mondattal, és az újságírók elleni erőszakos fellépéssel is felhívta magára a figyelmet.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Molnár Balázs helyettes-államtitkár váratlan kijelentést tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, miszerint Magyarország helye az Európai Unióban van. A politikus szerint az ország érdekei azt kívánják, hogy minél több magyar szakember dolgozzon brüsszeli intézményekben, ezzel növelve Magyarország érdekérvényesítő képességét.
Orbán Balázs miniszterelnöki politikai igazgató szerint az Európai Unió nemcsak hanyatlik, hanem "saját kezűleg bontja le magát". Egy interjúban kifejtette, hogy a kontinens a nemzeti érdekek feladása és a Washingtonnak való alárendeltség miatt sodródik a jelentéktelenség felé.
A Tisza Párt honvédelmi tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz egy rádióműsorban megdöbbentő kijelentést tett: „amivel ölni lehet, az közel áll a szívemhez.” Ez a mondat még vezérkari főnöki szolgálata idején hangzott el. A Tisza-párt, amely a szeretet és a béke országát hirdeti, most egy olyan személyt juttatott kulcspozícióba, akinek a múltja szembemegy az általuk hirdetett értékekkel.