Röszkei csata 10 év távlatából: így látják ma a határ mentén élők a migrációs válságot

Jól emlékeznek még az ország déli határának környékén élők arra, hogy 2015. szeptember 16-án a Csongrád-Csanád vármegyei Röszkén, a régi közúti határátkelőhelyénél erőszakba torkolló összecsapás történt a migránsok és a határátkelőt védő magyar rendőrök között. Az összecsapásokban több száz ember sebesült meg.

Nem intézkedtek

A szerb rendőrök nem intézkedtek, hagyták, hogy a támadók minden kezük ügyébe akadó tárggyal dobálják a magyar rendőröket. Később nagyjából ezer migráns a röszkei oldalon áttörte a kaput és benyomult magyar területre.

