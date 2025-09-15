Keresés

Belföld

Röszkei csata 10 év távlatából: így látják ma a határ mentén élők a migrációs válságot

2025. szeptember 15., hétfő 08:40 | Magyar Nemzet
Röszke Migráció

Embercsempészek, balesetek, sérült rendőrök és könnygáz – tíz éve zajlott a röszkei zavargás, amely a migrációs válság szimbólumává vált. A Délmagyarország és a Baon visszaemlékezéseiből derül ki, hogyan élték meg mindezt a déli határ közelében élők.

  • Röszkei csata 10 év távlatából: így látják ma a határ mentén élők a migrációs válságot

Jól emlékeznek még az ország déli határának környékén élők arra, hogy 2015. szeptember 16-án a Csongrád-Csanád vármegyei Röszkén, a régi közúti határátkelőhelyénél erőszakba torkolló összecsapás történt a migránsok és a határátkelőt védő magyar rendőrök között. Az összecsapásokban több száz ember sebesült meg.

Nem intézkedtek

A szerb rendőrök nem intézkedtek, hagyták, hogy a támadók minden kezük ügyébe akadó tárggyal dobálják a magyar rendőröket. Később nagyjából ezer migráns a röszkei oldalon áttörte a kaput és benyomult magyar területre. 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

