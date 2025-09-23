Keresés

Belföld

Rosszul van az anyák szja-mentességétől a Tisza Párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita

2025. szeptember 23., kedd 10:06 | HírTV
támadás anyák Petschnig Mária Zita szja-mentesség

Eszement ötletnek tartja a kétgyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességét Petschnig Mária Zita közgazdász. A Tisza Párt körül mozgó baloldali gazdasági szakértő egy szolnoki fórumon beszélt arról, hogy a gyermekes családoknak 2022-ben juttatott adó-visszatérítést is helyteleníti.

  • Rosszul van az anyák szja-mentességétől a Tisza Párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita

Petschnig Mária Zita korábban azt állította, hogy részt vesz a Tisza gazdasági programjának megalkotásában, a párt adóemelési terveinek kiszivárgását követően azonban már tagadta, hogy szakértőként tevékenykedik Magyar Péterék mellett.

Gondoltad volna, hogy ilyen ötlet, hogy aki két gyereket szült valaha, és most már mit tudom én, most 55-60 éves, annak nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A gyerekek is már nagyok. Ezek olyan eszement dolgok. Vagy amit '22-ben csináltak, hogy visszaadjuk az előző évben levont összes személyi jövedelemadót, szóval olyan eszement dolgokkal jönnek, ami nem jut eszünkbe tényleg nem jut eszünkbe 

– jelentette ki. 

Kapcsolódó tartalmak

