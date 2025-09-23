Rosszul van az anyák szja-mentességétől a Tisza Párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita

Petschnig Mária Zita korábban azt állította, hogy részt vesz a Tisza gazdasági programjának megalkotásában, a párt adóemelési terveinek kiszivárgását követően azonban már tagadta, hogy szakértőként tevékenykedik Magyar Péterék mellett.

Gondoltad volna, hogy ilyen ötlet, hogy aki két gyereket szült valaha, és most már mit tudom én, most 55-60 éves, annak nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A gyerekek is már nagyok. Ezek olyan eszement dolgok. Vagy amit '22-ben csináltak, hogy visszaadjuk az előző évben levont összes személyi jövedelemadót, szóval olyan eszement dolgokkal jönnek, ami nem jut eszünkbe tényleg nem jut eszünkbe