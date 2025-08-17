Keresés

2025. 08. 17. Vasárnap
Belföld

Rossz hír az elektromosautó-tulajdonosoknak + videó

2025. augusztus 17., vasárnap 20:02 | HírTV
főváros parkolás megszorítások elektromos autó megszűnés

2027-től megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása Budapesten. A városvezetés azért döntött így, mert azt mondják, túl sok ingyenesen parkoló jármű van már, amely megterheli a közterületeket. A Fidesz fővárosi képviselője szerint büntetés helyett ösztönözni kellene a zöld átállást.

  • Rossz hír az elektromosautó-tulajdonosoknak + videó

Az elektromosautó-tulajdonosok nem örültek, hogy Budapesten megszűnik a kedvezményes rendszer, ami eddig ösztönözte az elektromos autók vásárlását. A Híradónk által megkérdezett Almássy Kornél közlekedési szakértő elmondta: olyan megszorításokat vezetnek be, amelyet nyugati országok szoktak, annak ellenére, hogy negyed annyi zöld rendszámos autó van Budapesten.

Arra hivatkozik a városvezetés, hogy túl sok zöld órendszámos autó parkol a fővárosban, ami komoly terhelést jelent a közterületekre - mutatott rá a Fidesz Fővárosi képviselője.

Szepesfalvy Anna elmondta: átgondolatlan, elhamarkodott döntéseket hoznak, amellyel csak ártanak a lakosoknak.

 

