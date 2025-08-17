Rossz hír az elektromosautó-tulajdonosoknak + videó

Megosztás itt:

Az elektromosautó-tulajdonosok nem örültek, hogy Budapesten megszűnik a kedvezményes rendszer, ami eddig ösztönözte az elektromos autók vásárlását. A Híradónk által megkérdezett Almássy Kornél közlekedési szakértő elmondta: olyan megszorításokat vezetnek be, amelyet nyugati országok szoktak, annak ellenére, hogy negyed annyi zöld rendszámos autó van Budapesten.

Arra hivatkozik a városvezetés, hogy túl sok zöld órendszámos autó parkol a fővárosban, ami komoly terhelést jelent a közterületekre - mutatott rá a Fidesz Fővárosi képviselője.

Szepesfalvy Anna elmondta: átgondolatlan, elhamarkodott döntéseket hoznak, amellyel csak ártanak a lakosoknak.