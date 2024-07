Rossz állapotban vannak a budapesti aluljárók + videó

Benedek Zsolt, frakcióvezető, Budapest, VII. kerület, Fidesz-KDNP: "Az elmúlt öt évben Karácsony Gergelynek az egyik nagy adóssága és az egyik nagy bűne, hogy ezen a helyen nem tudott egyébként érdemben semmit sem változtatni. Továbbra is az a helyzet, hogy Budapest aluljáróiban életvitelszerűen élnek, tartózkodnak emberek, különféle szerhasználók és nyilvánvalóan ez a jóérzésű budapestieknek a kedvét is elveszi attól, hogy ezeket az aluljárókat használják."

