Roska Botond neurobiológus kapta a Magyar Szent István-rend kitüntetést

Katonai tiszteletadás mellett, Áder János államfő jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-ai állami ünnepen, a Parlament előtti Kossuth Lajos téren. Országszerte ünnepségeket, köztük kenyérszentelést, tűzijátékot tartanak ma, az államalapítás ünnepén, Szent István napja alkalmából. Harminc év után ma joggal lehetünk büszkék mindarra, amit 1989-ben elvégeztünk - jelentette ki Áder János köztársasági elnök az augusztus 20-ai tisztavatáson mondott beszédében. A béke és a biztonság megőrzésére Magyarországnak erős honvédségre van szüksége - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a katonai tisztavatáson tartott köszöntőjében. Benkő Tibor hozzátette: ehhez jól felszerelt, korszerű, a 21. század kihívásait kezelni képes technikai eszközök és jól kiképzett katonák kellenek. Egy kis létszámú nép számára csak akkor van megmaradás, ha minden tagjában él a tudat, hogy érdemes és büszkeség ehhez a nemzethez tartozni – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Szent István király ünnepén tartott állami kitüntetések átadásán. Szent István meghatározta a magyarság helyét a világban azzal, hogy felvette a kereszténységet és kiteljesítette ősei küldetéstudatát - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Szent István befejezte azt a honfoglalással elkezdődött, százéves folyamatot, amellyel keresztény, európai néppé kovácsolta a magyarságot - mondta Potápi Árpád János államtitkár. Szent István király számunkra elsősorban példakép - közölte Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia főtitkára. Európa egységének jövője szempontjából a mögöttünk hagyott évek bebizonyították, hogy az az út, amelyen a „Juncker-bizottság” haladt, nem járható - jelentette ki Kovács Zoltán a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár hangsúlyozta: vissza kell térni a tagállamok, a nemzetek Európájának a gondolatához. Újra kettészakadhat Európa - véli Boross Péter, aki szerint a migráció komoly veszélyt jelent Nyugat-Európában. A volt miniszterelnök a Hír Tv Magyarország című műsorában azt mondta: a hit és hitelvesztés, valamint emberi alkalmatlanságok nagy száma mind tetten érhető a kontinens nyugati felén, ezért is fontos, hogy ellenálljunk a migrációs nyomásnak. Minden eszköz, képesség és tudás a rendelkezésre áll az államalapítás ünnepének biztonságos, mindenki megelégedésére történő megrendezéséhez Budapesten - közölte Kovács Zoltán államtitkár. Roska Botond neurobiológus kutatóorvos vehette át idén a Magyar Szent István-rend kitüntetést Áder János köztársasági elnöktől a Sándor-palotában. Mike Pompeo, az Egyesült Államok külügyminisztere az amerikai kormányzat nevében közleményben köszöntötte Magyarországot a Szent István napi nemzeti ünnep alkalmából. Post mortem a nemzeti érdemrend lovagi fokozatával tüntette ki Klaus Iohannis államfő a múlt héten tragikus körülmények között elhunyt Török Zsolt aradi hegymászót. Az RMDSZ nem tárgyal a Szociáldemokrata Párttal a Viorica Dancila vezette kormány támogatásáról - szögezte le a francia közszolgálati rádió román adásában Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője. A brit kormányfő kompromisszumra szólította fel Emmanuel Macron francia államfőt és Angela Merkel német kancellárt. Párizsi és berlini látogatása előtt Boris Johnson figyelmeztette a két politikust, hogy ha szükséges, az Egyesült Királyság kész megállapodás nélkül távozni az Európai Unióból október 31-én. Pokolgép robbant Észak-Írországban, az Írországgal közös határ közelében, de senki sem sebesült meg - a hatóságok szerint az akció célpontjai azok a rendőrök voltak, akiket előzőleg egy csalinak szánt hamis riasztás miatt küldtek a közelbe. Több mint 120-an sebesültek meg a kelet-afganisztáni Dzsalálábádban elkövetett robbantássorozatban - közölték helyi illetékesek egy nappal azután, hogy 14 pokolgép lépett működésbe a nagyváros közterein, piacain és éttermeinél. Légitámadás ért egy török konvojt a szíriai Idlíb tartományban – 3 civil meghalt, 12 megsebesült. A szíriai kormányerők előrenyomulásával kivonultak a lázadók és a dzsihadisták az északnyugat-szíriai Idlíb tartomány egyik kulcsfontosságú övezetéből - közölte egy civil szervezet. A normandiai négyek - Oroszország, Ukrajna, Franciaország és Németország - tanácskozásának felújítását szorgalmazta a kelet-ukrajnai válság feloldására a francia és az orosz elnök a franciaországi Bréganconban tartott találkozójukon. Bizottságot állított fel az Oroszország belügyeibe való külföldi beavatkozás kivizsgálására rendkívüli ülésén az orosz parlament alsóháza, az Állami Duma. Az Egyesült Államok kísérletet hajtott végre közepes hatótávolságú hagyományos rakétával - jelentette be az amerikai védelmi minisztérium. A katonai feszültség fokozásával vádolta meg Washingtont Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes reagálva az Egyesült Államok által végrehajtott rakétakísérletre. Reményét fejezte ki Carrie Lam, Hongkong főkormányzója, hogy a békés kormányellenes tüntetések a béke helyreállítására irányuló erőfeszítésnek és a tüntetők tárgyalási szándékának a jele, amely kivezeti a kínai ellenőrzés alatt lévő várost a káoszból. Legkevesebb 58 ember meghalt több észak-indiai államban a heves esőzések okozta árvizekben. Megöltek egy embert Polgáron - közölte a rendőrség. Balesetben meghalt egy motoros Tamási és Iregszemcse között - közölte a rendőrség. Ferencváros önkormányzata szükségszállást nyitott a kerület polgármesteri hivatalában azok számára, akik a Soroksári úti tűz miatt nem tudják megoldani lakhatásukat. Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a hőség miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Holnaptól megváltozik a nagykörúti villamospótlás rendje - közölte a BKK. Az év góljáért járó Puskás-díj történetében először magyar labdarúgó is szerepel a 10-es jelöltlistán: a debreceni Zsóri Dániel Ferencvárosnak lőtt februári találatára is lehet szavazni a FIFA honlapján. Stollár Fanny kiesett az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjének első fordulójában.