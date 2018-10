Röpködő rezsidollárok és képmutató függetlenek - Szabadfogás

Orbán Viktor repülőútja is terítékre került, de a vitázók foglalkoztak a Jobbik és az LMP szakadásaival is. A világ eseményei is terítékre kerültek: Ukrajna a konzul-ügy és a Szkripál-gyilkosság kapcsán is feljött. Beszéltek a szlovák újságíró megöléséről és a macedón helyzetről is. A Huth Gergely által vezetett műsor állandó vendégei Apáti Bence és Pesty László, valamint Kukorelli Endre és Herényi Károly mellett bemutatkozott Nagy József a 24.hu újságírója, és a "jobb" sarokban Ferencz Orsolya űrkutató.

Támogatás, vagy tarhálás az Index akciója? Kiderült: Apáti Bence szerette Uj Pétert, és bánja, hogy már nem az az Index, mint régen volt. Fizetett cikkek, szponzorált tartalmak és képmutatás: ezt rótta fel a Magyar Idők „emeritus balettművésze”. A Főhős prémier danseurje szerint a függetlenség és objektivitás csak látszat, igazából echte ellenzéki tartalmakat fed. Kukorelly szerint azonban pont az Index volt Gyurcsány alatt is ellenzéki, és az ellenzékiség szexi, míg a kormánypártiság igazából sosem az. A pankrátorként debütáló űrkutató, Ferencz Orsolya gyorsan felvette a műsor ritmusát, szerinte minden idők médiájának az igazsághoz kellene igazodnia, egy jó médium se ellenzéki, se kormánypárti, csak mondjuk jó. Ez magas labda volt ugyan az ellenzékieknek, de kivártak.

A labda egy kis ideig a körte-emberéség definiciója körül pattogott: ha a műsor netes gonosz ikertesójában, a Kötöttfogásban látható Gulyás Gergely a körteember, vajon nem jár-e ki ez a titulus az ifjabb Lomniczinak is - vetette fel Kukorelly Endre. A stúdió pár perccel később felforrt Nagy József és Apáti Bence közt: Nagy József szerint Apáti fantáziál akkor, amikor az Átlátszó.hu főszerkesztője és Sargentini szelfijéből, vagy pár fotóból rögtön a Soros-féle világösszesküvést "haluzza". A vita tovább eszkalálódott, amikor Orbán Viktor és családja szervezett megfigyelése került szóba az elhíresült bulgáriai repülőút kapcsán.

Apáti szerint más, ha ő repül a barátnőjével rezsidollárokból valahova, és ez kitudódik, mintha fizetett paparazzik követik minden lépését, és hozzák nyilvánosságra a magánéletét. Nagy József szerint az újságírásnak igenis dolga a hatalom ellenőrzése, ha tehetné ő is kimenne egy drónnal meg egy fotóssal terepre tábort verni, hogy megnézze ki mit csinál. A szópárbaj után egyetértés is született: Nagy Józsefet nem érdekli, ha a Magyar Időket a kormány pénzeli, de azon az alapon az se baj, ha egy másik médiumot meg adott esetben Soros György pénzel. Ekkor Ferencz Orsolya szerint "galambok repültek át a stúdión" ám a csörte folytatódott. Nézzék meg az eheti adást!