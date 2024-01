Röpködnek a milliók a családokhoz 2024-ben is + VIDEO

Megosztás itt:

A legtöbb családtámogatásokkal és otthonteremtéssel foglalkozó Facebook csoport felforrt január eleje óta. Ugyanis rengeteg kérdés van a családokban, hogy mi és hogyan igényelhető.

Hornung Ágnes karácsonyt megelőzően jelentette be, hogy a legtöbb támogatás összege emelkedik 2024 januárjától.

A kormány 2010 óta azért dolgozik, hogy a magyar gazdaság stabil lábakon álljon, a családok folyamatosan erősödjenek, a családalapítás és a gyermekvállalás ne ütközzön akadályba - közölte a kormány.hu oldalon a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.

Soha nem látott összegekkel növelték a családtámogatásokat

2010-hez képest, a minimálbér emelésének köszönhetően a GYED havonta folyósítható maximális összege 2024-re több, mint háromszorosára nőtt, így a maximális összege bruttó 373 520 forintra emelkedett. Az önellátásra képtelen gyermeket gondozó szülők számára járó gyermekek otthongondozási díjának (gyod) összege pedig öt év alatt több mint két és félszeresére emelkedett, összege 266 800 forintra nőtt.

Január 1-től az úgynevezett diplomás gyed-ben részesülők is magasabb összeget kaphatnak. A januári ellátásokat a februári kifizetésekkor már emelt összegben kapják az érintettek. A diplomás gyed az alapképzésben résztvevő hallgatóknál 186 760 forintra, a mesterképzésben résztvevők esetében 228 200 forintra nőtt - írta.

Emellett emelkedett a gyermekápolási táppénz maximális összege is, amelyet a dolgozó szülők a 12 évesnél fiatalabb, beteg gyermekük gondozása alatt igényelhetnek. Ennek napi maximális összege 17 787 forintra nőtt. Januártól ezeket a támogatásokat automatikusan emelt összegben kapják az érintettek - olvasható Hornung Ágnes közleményében.

Azonban nem csak a családtámogatási ellátások díjai emelkedtek az idén. Az otthonteremtési támogatások körül is több változást eszközölt idén a kormány.

Babaváró, CSOK, Falusi CSOK, CSOK Plusz

Honung Ágnes egy másik közleményben jelentette be, hogy a legnépszerűbb intézkedés, a Babaváró hitel is több pontban változott, de ami talán a legfontosabb, hogy a maximálisan felvehető összes itt nőtt.

Így az eddigi 10 millió forint helyett, már 11 millió forintot vehetnek igénybe a családok. A hitelfelvevő házaspár női tagjára vonatkozó életkori korlátot viszont 41-ről leszállították 30 évre. Ezalól kivételt képez, ha még idén eléri a 12 hetes várandósságot a feleség.

2024 legnagyobb újdonsága a területen a CSOK Plusz, ez váltja a 2015 óta létező CSOK-ot azokon a településeken, melyeknek lélekszáma meghaladja az 5 ezer főt. Kamatozása továbbra is nagyon kedvező a családok számára, hiszem csupán 3%-os, fix kamatozású kamattámogatott lakáscélú jelzáloghitelről van szó. Banki hitelképességre továbbra is szüksége lesz azoknak, akik ezt szeretnék majd igénybe venni.

A feltételek hasonlóak az eddigiekhez. Házastársak vehetik fel, azonban meglévő gyerek után nem jár. A támogatási forma úgy vehető igénybe, ha az anya még nem töltötte be a 41 éves kort. Azonban két évig az ennél idősebb édesanyák is igényelhetik, ha igazolják a 12 hetes várandósságot.

Egy gyermeket vállalók 15, kettő gyermeket vállalók 30, három gyermeket vállaló gyermektelen igénylők, két gyermeket vállaló egygyermekes igénylők, vagy egy gyermeket vállaló többgyermekes igénylők legfeljebb 50 millió forintot vehetnek fel. A második gyermek születésétől pedig, minden további gyermek érkezése esetén 10-10 millió forint gyermekvállalási támogatás jár, amely a hiteltartozásból kerül levonásra.

– Nagyon komoly eredménynek tartom, hogy a családtámogatásokat ebben a nehéz gazdasági helyzetben is meg tudtuk őrizni, és úgy tudtunk bevezetni egy európai szinten is egyedülálló otthonteremtési támogatást, hogy az a mostani költségvetésbe is belefér – emelte ki az új konstrukció jelentőségét Hornung Ágnes. – Ma a piacon 7-8 százalék körül mozog az átlagos kamatszint, ehhez képest a CSOK Plusz egy legfeljebb 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott hitel, amelynek kamatszintjét az állam a futamidő végéig garantálja. Ez óriási segítséget jelent a családoknak – fejtette ki az államtitkár a Család.hu-nak adott interjúban.

Továbbra is nagyon kedvező lehet a családok számára az a döntés, hogy a hitelfelvételt követő első évben csak a hitel kamatát kell törleszteni, majd minden gyermek érkezése után 12 hónapos törlesztési moratórium kérhető.

A falusi CSOK esetében is nagy változásokról döntött a kormányzat tavaly júliusban és decemberben is. Ilyen például, hogy jelentősen nőtt a támogatás összege, így ma már 1 milliós, 4 milliós, illetve 15 milliós vissza nem térítendő támogatás is elérhető.

Kiemelte: Az új CSOK Plusz a Falusi CSOK-kal is kombinálható és a babaváró hitellel együtt is felvehető.

Akár 76 milliót is igényelhetnek egyes családok

Hornung Ágnes az ünnepeket megelőzően szinte végig járta az egész magyar médiát, így a Magyar Nemzetnek is adott interjút, melyben felvázolt egy lehetőséget, mely szerint bizonyos helyzetekben akár 76 millió forint is kerülhet egyes családokhoz.

„Ha egy fiatal házaspár minden elérhető támogatást igénybe tud venni, akkor 15 millió forintos vissza nem térítendő támogatást igényelhet a falusi CSOK-ból, és ha a babaváró támogatást is ingatlanra fordítják, akkor az már 26 millió forintnyi segítséget jelent. Emellé lesz elérhető a maximum ötvenmillió forintos alacsony kamatozású támogatott hitel, így akár 76 millió forintnyi pénzhez is juthatnak, ami valóban érdemi segítséget jelent a családoknak.”

A kormány alapillérei a családokért

Az államtitkár a család.hu-nak adott interjúban felidézte, hogy

„A kormány családpolitikája három fő pillérre épül: az első az otthonteremtés, a második az anyagi biztonság, a harmadik pedig a munka és magánélet közötti döntési szabadság.”

Ezt a Magyar Nemzetnek adott interjúban ki is fejtette:

"A három fő pillér változatlan: az otthonteremtés, az anyagi biztonság és a munka–magánélet közötti egyensúly.

Ezt talapzatként egészíti ki a testi, lelki és szellemi egészség, ami ugyanazzal a karakterisztikával rendelkezik, mint a családpolitika egésze: a teljes életút során figyelemmel kell lenni rá.

Ugyanúgy fontos a gyermekek, a fiatalok, a felnőttek és az idősek testi, lelki, szellemi egészsége is."

Talán a negyedik pillérnek köszönhető az az intézkedés is, miszerint tovább emelkedett az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás, így akár 66 700 forintot is vissza lehet igényelni a vizsgadíjból.

A támogatást azok a 35 év alatti fiatalok igényelhetik, akik sikeresen teljesítették első középfokú (B2), vagy felsőfokú (C1, C2) általános vagy szaknyelvi nyelvvizsgájukat, illetve első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsgájukat. A költségeket ebben az esetben a minimálbér 25 százalékának mértékéig az állam utólag megtéríti, ez 2024-ben már 66.700 forint az eddigi 58 000 forint helyett – részletezte az államtitkár.

Idegen nyelv elsajátítására sokaknak a legideálisabb időszak az, amikor otthon vannak a kisgyermekükkel, ugyanakkor a kormány nemcsak az édesanyákra gondolt, hanem az édesapákra és nagyszülőkre is, ezért 2020. július 1-jétől a támogatásra jogosultak köre kibővült a CSED-ben, GYED-ben, GYES-ben részesülő édesanyákkal, édesapákkal, valamint és nagyszülői GYED-ben részesülő nagyszülőkkel is, életkori megkötés nélkül.

Ezt a kormány.hu-n közölte, melyben kitért arra is, hogy hat év alatt már több mint 171 ezer nyelvvizsgázó igényelte ezt a fajta támogatást, közel 6 milliárd forint értékben.