Röpködnek a milliárdok a kormány kedvenceinek zsebeibe

Nagyot kaszáltak az állami megbízásokon Balásy Gyula cége. A most közzétett taggyűlési beszámolóból kiderül, hogy a kormányzati kommunikációs megbízásokat sorra nyerő New Land Media Kft. meghússzorozta nyereségét egy év alatt, míg 2016-ban 46 millió, 2017-ben már 2,1 milliárd forintot profitot termelt.

A cég forgalma tavalyelőtt még másfél milliárd forint volt, egy évre rá viszont már 26 milliárd forint.

A Fidesz egyik bizalmi emberének, Balásynak a másik vállalkozása, a Lounge-csoport is szépen hasított. A cég árbevétele 780 millióról 3,1 milliárdra, a profit 115-ről 1,1 milliárd forintra ugrott.

Rogán feleségének cége tízszer jobban teljesít

Megtízszerezte Rogán Cecília és Sarka Kata cége a forgalmát egy év alatt. A propagandaminiszter feleségének többségi tulajdonában álló Nakama & Partners reklámügynökség forgalma 2017-ben félmilliárd forintra hízott. 220 millió forintos profitra tettek szert, amelyből 82 millió forintot vett fel a két tulajdonos.

Garancsi is milliárdokkal keres többet

Milliárdokkal növelte bevételét Garancsi István építőipari vállalkozása is. A Market Zrt. bevétele 107 milliárd forint volt tavaly, 20 milliárddal több mint 2016-ban. Az adózott eredményt megháromszorozták, így az meghaladta a 6 milliárd forintot. Az összeg az eredménytartalékba került.

Két és félszeres profit a ZÁÉV-nél

Nincs oka panaszra a Puskás Stadion egyik kivitelezőjének, a ZÁÉV Zrt.-nek sem. Az állami megrendelésekkel szintén bőven ellátott cég tavaly két és félszeresére növelte a profitját, amely megközelítette a hárommilliárd forintot. A tulajdonosok a haszonból egy forintot sem vettek ki, a pénzt az eredménytartalékba tették.

Kuna Tibor 7,6 milliárdnál jár

Jó évet zártak a külügyminiszter barátjának kommunikációs ügynökségei, amelyek több állami cégnek is dolgoznak. Kuna Tibor egyik érdekeltsége, a Young and Partners 2,4 milliárdról 7,6 milliárd forintra növelte forgalmát. A profit is ilyen arányban nőtt. A Trinity Communications bevétele és vele együtt a haszon is hízott.