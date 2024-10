Romlott a Diákhitel Központ teljesítménye Magyar Péter vezetése alatt + videó

Megosztás itt:

Az Átlátszó birtokába került a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálatáról szóló jelentés, amely a portál állítása szerint súlyos kifogásokat fogalmaz meg egyes szerződésekkel kapcsolatban.

A Magyar Nemzet most bemutatta a jelentés legerősebb megállapításait. A megrendelt kutatások, elemzések, tanulmányok díjazása több esetben nem állt arányban az ellenszolgáltatással – fogalmazott a hivatal. Ilyen volt a lap szerint az amikor prezentációkészítésre 244 ezer forint/dia áron szerződött a Diákhitel Központ. Vagy amikor 14,8 millió forintos fizetett egy valós értékén ötszázezer forintos szolgáltatásért. A Magyar Nemzet olyan példát is hoz amikor a 14,5 millió és 12,4 millió forintért megrendelt kérdőíves felmérések kétmillióért is megrendelhetők lettek volna.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője pedig a HírTV-ben arról beszélt, hogy Magyar Péter már 2021-ben saját politikai céljainak elérésére használhatta pozícióját, amit rossz döntései miatt veszíthetett el.