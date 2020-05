Roma politikusok nem vehettek részt Dobrev Klára konferenciáján

3876-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 2 idős, krónikus beteg, ezzel 526 főre emelkedett az elhunytak száma, 2147-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1203 fő. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 419 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen. A kormány átcsoportosította az erőforrásokat, a járvány elleni védekezés és a gazdaságvédelem kap elsőbbséget 2021-ben - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a jövő évi költségvetésről a Kossuth Rádióban. Varga Mihály hangsúlyozta: a 2021-es költségvetésben az egészségügy támogatása 156 milliárd forinttal emelkedik, az oktatásügyé pedig 78 milliárd forinttal az ideihez képest. Magyarországon nem fordulhat elő, hogy egy emberi élet megmentése egészségügyi kapacitás kérdése legyen - írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarországon időben megkezdték az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközök beszerzését, így nem fordulhat elő, hogy akár egyetlen beteg ellátása is akadályba ütközzön a koronavírus-járvány bármely szakaszában. A koronavírus-járvány elleni védekezés eddig sikeres volt, de a járványveszély nem múlt el, ezért fenn kell tartani a járványügyi készültséget - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Kommunikációs zavar volt az ellenzék soraiban, amikor a DK azzal állt elő, hogy a kormány ahhoz is gyáva, hogy diktatúrát csináljon - így kommentálta a Fidesz frakcióvezetője azt, hogy az ellenzék a különleges jogrend visszavonását is kritizálta. Kocsis Máté a Bayer show-ban azt mondta: az ilyen kijelentéseket követően pedig ezek a pártok vannak megsértődve amikor nem veszik őket komolyan. Az őszödi beszéd 14. évfordulója kapcsán hozzátette: a baloldal a mai napig az örök tagadás módszerével él. Karácsony Gergelynek címzett nyílt levelében a Magyar Teátrumi Társaság arra kéri a Fővárosi Önkormányzatot, hogy a Városligeti Építési Szabályzat módosításával ne lehetetlenítse el a Városligeti Színház visszaépítését az Ötvenhatosok terének végébe. Törvényesítené az iskolai szegregációt a Mi Hazánk Mozgalom - közölte Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese a közösségi oldalán. Júniustól a magánorvosok is az Egészségügyi Szolgáltatási Térbe töltik fel betegeik egészségügyi adatait – közölte az Emmi, kiemelve: minden egészségügyi szolgáltató érdeke a minél hatékonyabb és jobb ellátás. Újabb pályázati lehetőség nyílik az OkosÓvoda program keretében - közölte Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Fidesz: A kormánypártok számára továbbra is a gyermek az első. Az a célunk, hogy Magyarország családbarát ország legyen, és ezen a mostanihoz hasonló nehezebb idők sem változtatnak. A magyar hősök emléknapja alkalmából Benkő Tibor honvédelmi miniszter koszorút helyezett el Budapesten, a Hősök terén a Magyar Hősök Emlékkövénél. Pünkösd üzenete az egymást értés csodája - fogalmazott Kozma Imre, a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője. A világban 6 060 207-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 369 156, a gyógyultaké pedig 2 456 790-re emelkedett a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Észak-Macedónia két héttel meghosszabbította a szükségállapotot, a többi nyugat-balkáni ország pedig tovább enyhít az intézkedéseken. Olaszország június 3-tól az EU-tagállamaiból és Nagy Britanniából érkezők, június 15-től pedig az összes többi beutazó előtt megnyitja határait, de az óvintézkedések értelmében továbbra sem engedélyezett a kongresszusok rendezése és a büféreggeli sem. Spanyolországban 24 óra alatt 271-gyel emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma, eddig 239 228-an kapták el az új koronavírust, közülük 27 125-en hunytak el. Az illegális bevándorlók jogaiért ezrek tüntettek Párizsban, holott koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása végett legfeljebb tízfős csoportok lehetnek együtt Franciaországban. 92 demonstrálót őrizetbe vettek. Belgium továbbra is támogatásáról biztosította a WHO-t, miután az Egyesült Államok elnöke pénteken közölte, hogy országa megszakítja minden kapcsolatát a szervezettel, mert az nem hozta meg a koronavírus-járvány miatt szükségessé vált reformokat. Indiában és Pakisztánban gyors ütemben terjed a koronavírus-járvány, Indiában az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 180 ezret, Pakisztánban pedig megközelítette a 70 ezret. Rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak Brazíliában: egy nap alatt 33 274-gyel több ember lett bizonyítottan koronavírusos az országban. Elhalasztja a G7-es országcsoport csúcsértekezletét és kibővíti a meghívottak körét az amerikai elnök. Egy kisteherautó hajtott át a tüntető tömegen Florida fővárosában. Súlyos sérülésekről nem érkeztek jelentések. Florida több városában voltak erőszakos tüntetések, Miamiban rendőrségi autókat gyújtottak fel, a rendőrök könnygázt vetettek be. Gyűlölködés helyett megbékélésre szólította fel a George Floyd halála miatt tüntetőket Donald Trump amerikai elnök a floridai Kennedy Űrközpontban mondott beszédében, miközben egyre kiterjedtebbek a zavargások szerte az országban. Kijárási tilalmat rendeltek el több amerikai nagyvárosban a zavargások miatt. Egyebek mellett Washingtonban, New Yorkban, Los Angelesben és Chicagóban a feldühödött tüntetők fosztogattak, gyújtogattak és megdobálták a rendőröket. Elítélte az afroamerikai George Floyd halála miatti tiltakozásokon megnyilvánuló erőszakot az elnökségre pályázó Joe Biden. A demokrata párti politikus ugyanakkor úgy vélte, hogy az amerikaiaknak joguk van tiltakozni a rendőri brutalitás ellen. „Nem lehetsz első a Földön, ha második vagy az űrben” - jelentette ki az amerikai elnök, miután sikeresen felbocsátották a SpaceX űrrakétáját, fedélzetén két amerikai asztronautával. Háztetőbe ütközött egy kisrepülő Németországban. Pilótája túlélte a balesetet, bár kórházi kezelésre szorul. A ház két lakója nem sérült meg. Megkéseltek két embert Gyulán, egyikük meghalt - a rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt. Az ukrán fél fogadóképtelensége miatt délelőttől mindkét irányba szünetel az átléptetés a záhonyi határátkelőhelyen. Labdarúgó NB I: Kisvárda - Újpest 1:0; Diósgyőr - Mezőkövesd 1:0; Paks - MOL Fehérvár 0:0 Zöld utat kapott a Forma-1-es Osztrák Nagydíj, így várhatóan júliusban Ausztriában megkezdődik az eltolódó szezon.