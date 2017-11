Rohamtempóban jönnek fel Gyurcsányék

LEGKEVESEBB HÁROM ÁTLAGOS CSALÁDI HÁZ ÁRÁT, 90 M FT-OT REPÜLT EL ORBÁN VIKTOR EBBEN A KORMÁNYZATI CIKLUSBAN. GYURCSÁNY FERENCHEZ HASONLÓAN VONA GÁBORT IS MEGKERESTÉK ISMERETLENEK ORBÁN ÁLLÍTÓLAGOS TITKOS SVÁJCI BANKSZÁMLÁJÁVAL KAPCSOLATBAN. CÁFOLTA AZ MSZP ÉS A DK A ZOOM.HU ÉRTESÜLÉSÉT, MISZERINT 62:44 ARÁNYBAN DÖNTÖTTEK AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK FELOSZTÁSÁRÓL. HÉTFÕN KEZDI AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÉST A MOMENTUM A CIVILTÖRVÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL. MINTEGY SZÁZ AKTIVISTÁVAL MEGNYITOTTA HIVATALOS KAMPÁNYÁT AZ LMP PÉNTEK DÉLUTÁN A BLAHA LUJZA TÉREN. NEM ÁLLÍTANA JELÖLTET A JOBBIK JELÖLTJÉVEL SZEMBEN GYURCSÁNY, HA ANNAK MÚLTJA ELFOGADHATÓ A BALOLDALNAK - KLUBRÁDIÓ. RÉSZLEGESEN MEGAKASZTOTTA A RÁKGYÓGYSZEREK KIVÁLASZTÁSÁNAK ÚJ MÓDJÁT A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG. NÉV SZERINT TÁMADTA A TAO-TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN DÖNTÕ BÍRÓT LÁZÁR JÁNOS A CSÜTÖRTÖKI KORMÁNYINFÓN. LÁZÁR SZERINT BAKA ANDRÁS "NAGYON HARAGSZIK A FIDESZRE", MAJD MEGJEGYEZTE: FURCSÁNAK TARTJA, HOGY AZ ÖSSZES TAO-ÜGY HOZZÁ KERÜL A BÍRÓSÁGON. LÁZÁR: NEM TARTOTTA INDOKOLTNAK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, HOGY FIZESSE A HATÁRKERÍTÉS FELÉT. FELHÁBORODÁST KELTETT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTON BELÜL, HOGY A FIDESZ ÉLESEN BÍRÁLTA A LENGYELORSZÁGI HELYZETET ELÍTÉLÕ EP-HATÁROZATOT. BEIDÉZTÉK DOBREV KLÁRÁT A NAV-HOZ, AHOL TANUKÉNT HALLGATJÁK MEG JÖVÕ PÉNTEKEN A CZEGLÉDY CSABA CÉGÉNEK ADOTT RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNRÕL EMMI: MINDEN 35 ÉV ALATTI FIATALNAK MEGTÉRÍTI A KORMÁNY AZ ÚJ NYELVVIZSGA ÁRÁT A JÖVÕ ÉVTÕL. ÉLETFOGYTIGLANT IS KAPHAT A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÓ - MAGYAR IDÕK. VÁLLALÁSA ELLENÉRE MÉG NEM SIKERÜLT FELTÖLTENIE A TESCÓNAK AZ ÜRES ÁLLÁSHELYEKET - MI. ALÁÍRTÁK A SZOCIÁLIS JOGOK EURÓPAI PILLÉRÉT LÉTREHOZÓ NYILATKOZATOT AZ UNIÓS VEZETÕK GÖTEBORGBAN. BÁR KORÁBBAN KOMOLY FENYEGETÉSNEK NEVEZTE A SZOCIÁLIS PILLÉRT, MOST MÉGIS ALÁÍRTA AZ ARRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATOT ORBÁN VIKTOR. A SVÉDORSZÁGI TALÁLKOZÓN TÖBB UNIÓS VEZETÕVEL IS TÁRGYALT ORBÁN, AZ EP ELNÖKÉVEL SZÓBA KERÜLT A SOROS-ELLENES NEMZETI KONZULTÁCIÓ IS. AZ EURÓPA TANÁCS FÕTITKÁRÁVAL A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK JOGAIT KORLÁTOZÓ UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNYRÕL BESZÉLGETETT ORBÁN. DECEMBER 4-ÉRE HALASZTOTTA DÖNTÉSÉT AZ ILLETÉKES BÍRÓSÁG A BELGIUMBAN TARTÓZKODÓ ÖT KORÁBBI KATALÁN VEZETÕ ÜGYÉBEN. VÁRHATÓAN 2019. MÁRCIUS 29-ÉN LÉP KI NAGY-BRITANNIA AZ EURÓPAI UNIÓBÓL. BREXIT-ÜGYI MINISZTER: AZ EU NEM MINDIG VISZONOZZA LONDON KOMPROMISSZUMKÉSZSÉGÉT. LEGKEVESEBBBB KILENC EMBER MEGHALT ÉS 19 MEGSÉRÜLT PÉNTEKEN BULGÁRIÁBAN EGY KÖZÚTI BALESETBEN. MEGHOSSZABBÍTOTTÁK AZ EGYEZTETÉST BERLINBEN A CDU/CSU, A LIBERÁLIS FDP ÉS A ZÖLDEK ELSÕ KÖZÖS KORMÁNYÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL. BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT TERJESZTETT BE A ROMÁN ELLENZÉK A SZOCIÁLLIBERÁLIS KORMÁNYKOALÍCIÓ ELLEN. A NEVES MARMARA EGYETEM 42 JELENLEGI VAGY VOLT ALKALMAZOTTJA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN GÜLENIZMUS VÁDJÁVAL. MINTEGY HÁROMEZER AMERIKAI KATONÁT VEZÉNYELTEK AFGANISZTÁNBA DONALD TRUMP STRATÉGIÁJÁNAK MEGFELELÕEN. KIFAKADT BRIGITTE BARDOT FRANCIA SZÍNÉSZNÕ AZ ELEFÁNTTRÓFEÁK AMERIKAI BEVITELÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE MIATT. A MARA SALVATRUCHA NEMZETKÖZI BÛNBANDA TÖBB MINT 200 TAGJÁT TARTÓZTATTÁK LE CSÜTÖRTÖKÖN AZ USA TÖBB ÁLLAMÁBAN. ÕRIZETBE VETTE ROBERT MUGABE ZIMBABWEI ELNÖK KÖRNYEZETÉNEK TÖBB TAGJÁT A HADSEREG. ELKÉPZELHETÕ, HOGY ÉSZAK-KOREA BALLISZTIKUS RAKÉTÁK KILÖVÉSÉRE KÉPES TENGERALATTJÁRÓT ÉPÍT - JELENTETTE A 38 NORTH SZERVEZET. BICIKLIJÉT TOLÓ FÉRFIT GÁZOLT HALÁLRA EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI JÁSZBOLDOGHÁZA ÉS JÁNOSHIDA KÖZÖTT, AZ ÉRINTETT UTAT LEZÁRTÁK. A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK LAKHELYELHAGYÁSI TILALMAT RENDELT EL ÚJABB KILENC FRADI-SZURKOLÓVAL SZEMBEN. KIGYULLADT EGY KAMION AZ M7-ES AUTÓPÁLYA BUDAPEST FELÉ VEZETÕ SZAKASZÁN, JELENTÕS TORLÓDÁSRA KELL SZÁMÍTANI. HALÁLRA GÁZOLT EGY TOLATÓ KISTEHERAUTÓ EGY NÕT HAJDÚSZOBOSZLÓN, A RENDÕRÖK LEZÁRTÁK AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZT. ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTE BÍRÓSÁG AZT A FÉRFIT, AKI BÁLÁK FELGYÚJTÁSÁVAL CSAKNEM 49 M FT-OS KÁRT OKOZOTT AZ ELMÚLT HETEKBEN BARANYÁBAN. KÉT KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN LÉBÉNY TÉRSÉGÉBEN A FÕVÁROS FELÉ, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.