Roham a NAV-nál: már 27 ezernél több háromgyermekes anya igényli az SZJA-mentességet! - Így nőnek a fizetések

Hatalmas kereslet a családi adócsökkentésre – Így kapnak több százezer forintot a háromgyermekes anyák

A magyar családpolitika legújabb, mérföldkőnek számító intézkedése, a háromgyermekes anyák szja-mentessége elsöprő sikerrel indult. Az M1 információi szerint a NAV-nál már több mint 27 ezer kérelem érkezett a kedvezmény igénylésére, ami egyértelmű jelzése annak, hogy a kormány célzott támogatása valóban érezhető segítséget nyújt a magyar családoknak.

Orbán Viktor: minden gazdasági eszközt a családokért

Orbán Viktor miniszterelnök korábban kiemelte, a kormány eltökélt szándéka, hogy minden lehetséges gazdasági eszközt a családok megsegítésére fordítson. Ezt az elvet tükrözi a lépcsőzetes bevezetés is.

2020 óta: Négygyermekes anyák szja-mentessége.

2023 óta: 30 év alattiak szja-mentessége (jövő januártól a teljes fizetésre jár).

2025. október 1-től: Háromgyermekes anyák szja-mentessége.

Jövő év elejétől: Megkezdődik a kétgyermekes anyák kedvezményének bevezetése.

A pénzügyi előnyök kézzelfoghatóak, egy átlagkeresetű háromgyermekes édesanya 468 ezer forint helyett 574 ezer forint jövedelmet vihet haza, ami havi több mint 100 ezer forintos pluszt jelent a családi kasszában.

Fontos tudnivalók: a kedvezmény igénylése és a családi adókedvezmény

Bár a kedvezmény rendkívül vonzó, nem automatikus! Koncz Zsófia államtitkár is felhívta a figyelmet, hogy azt a munkáltatónál adóelőleg nyilatkozat formájában, vagy a NAV online alkalmazásában kell igényelni. A gyors igénylési roham is azt mutatja, hogy az édesanyák élnek a lehetőséggel. Fontos pénzügyi részlet, amire az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, Horváth Sebestyén is rávilágított: attól, hogy egy édesanya szja-mentessé válik, nem veszíti el a családi adókedvezményt!

„Azokon a munkavállalókon, akik szja-mentessé válnak, azokra elvileg nem vonatkozik a családi adókedvezmény, azonban a családi járulékkedvezményt továbbra is ugyanakkora összegben igénybe lehet venni... Tehát nem kell aggódni azért, hogy aki eddig jogosult volt a családi adókedvezményre, és most szja-mentessé válik, az rosszabbul fog járni.”

Az szja-mentesség így egy újabb erős pillér a magyar családtámogatási rendszerben, amelynek célja, hogy a családok anyagi biztonságát folyamatosan növelje, és minden generáció számára biztosítsa a magasabb életszínvonalat.

