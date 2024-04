Roger Scruton filozófiai örökségéről tartottak konferenciát Budapesten

Megosztás itt:

Joggal jelenthetjük ki, hogy kevés brit gyakorolt akkora hatást Közép-Kelet-Európára, mint Sir Roger Scruton. A 2020-ban elhunyt filozófust ezer szál kötötte a régióhoz, negyven évig élt itt és konzervatív gondolkodása jelentős hatást gyakorolt napjaink térségbeli jobboldali politikai pártjaira, mozgalmaira – beleértve a magyar kormánypártokat is. Hagyatékának magyarországi jelentőségét mi sem mutatja jobban, minthogy egy közösségi teret és egy kávézót is elneveztek róla, melyek hétről-hétre helyszínéül szolgálnak a különböző, konzervativizmushoz ilyen-olyan módon kötődő eseményeknek.

Így rendezték meg szerdán „A Dove Descending” – Roger Scruton in Eastern Europe for 40 years” című konferencia is, ahol Scruton személyét és munkásságát jól ismerő előadók osztották meg személyes tapasztalataikat, emlékeiket és gondolataikat a filozófus Közép-Kelet-Európára gyakorolt hatásáról. Megnyitó beszédében Scruton özvegye, Sophie Scruton rámutatott, a térség és egykori férje közötti kapcsolat nem volt egyoldalú: ahogyan Scruton hatott a régió országaira, úgy azok is jelentős ráhatással voltak a filozófus munkásságára, világképére és gondolkodására. Sophie Scruton szavai szerint egykori férjét elvarázsolták a közép-európai városok építészeti megoldásai, a vidék nyugodtsága, ugyanakkor a kommunizmus jelképeként felemelkedő panel lakótelepek már kevésbé vonzották. „Átlátott a kommunizmus szabadságról és egyenlőségről szóló hamis szlogenjein, és nem félt harcolni ellenük” – húzta alá. Utazásai során szemináriumokat tartott olyan közönségnek, akik hittek a polgári intézmények, civil kezdeményezések erejében a felülről irányított állam eszméjével szemben.

A konferencián felszólalt Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke is, akit hosszú barátság kötött Scrutonhoz. Megismerkedésüknek körülményei kapcsán elmondta, hogy – a sors fintoraként – Soros Györgynek közvetetten nagy szerepe volt Scruton és Magyarország jó kapcsolatának kialakulásában, hiszen Németh és még sokan mások a magyarországi jobboldal meghatározó alakjai közül Soros-ösztöndíjjal tudtak Nagy-Britanniában tanulni. Németh Zsolt kiemelte, Scruton Közép-Európára gyakorolt hatásának egyik legnagyobb eredménye a kommunizmus hamvain feléledő új jobboldal felfedezése volt. „Roger Scruton örökség és felénk mutatott elkötelezettsége kulcstényezőjévé vált a politikai életnek és a polgári együttműködésnek” – húzta alá a parlament külügyi bizottságának elnöke.

A teljes cikk a Mandiner honlapján olvasható.

Fotó: AFP