Rogán Antal a Tranziton: Ha Brüsszel nem változtat, a háború gazdasági terhei nem fognak mérséklődni

„Hídállam – a magyar gazdaság esélyei a változó világgazdaságban” címmel tartott előadást Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Tranziton. A miniszter előadását azzal kezdte, hogy a 2022-ben kitört háborúra a Nyugat – az USA akkori elnöke és az Európai Unió – „bevonódással reagált”.

„Magyarország több mint 9 ezer milliárd forintot fizetett ki azért, mert itt van ez a háború a szomszédunkban, és erre a háborúra a bevonódás politikájával válaszolt az Európai Unió és az Egyesült Államok akkori vezetése” – hangsúlyozta a tárcavezető. Ez minden egyes magyar családnak 2 millió 300 ezer forintjába került. Ha ez bent maradt volna a gazdaságban, egész más gazdasági perspektívákkal számolhatnánk – emelte ki Rogán Antal.

