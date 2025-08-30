Rogán Antal: a Tisza Párt kiszivárgott tervei jelentős adónövekedéssel járnának

Megosztás itt:

Rogán Antal emlékeztetett arra, hogy Brüsszel nem szereti a támogatott energiaárakat, azokban az országokban, ahol Brüsszel megmondhatja, mi történjen, ott ezeket fölszámolják.

Ilyenkor érdemes figyelni azokra a mondatokra, amelyek kormányra készülő ellenzéki politikusok szájából kicsúsznak. Ha valaki azt mondja, hogy a rezsicsökkentés egy humbug, annak az a következménye, hogy egy kis lakásban 200 ezer forinttal többet fizetnek a földgázszámlára és 138 ezerrel többet a villanyszámlára éves szinten - jelezte.

Kiemelte azt is: a brüsszeli nyelvben, és ez látható a magyar ellenzéki politikusok között is, családpolitika nincs, csak szociálpolitika van.

Hozzátette:

azok a tervek, amelyek a Tisza Párttól kiszivárogtak, teljes egészében megfelelnek annak, ahogyan Brüsszelben erről gondolkodnak. Ezen tervek megvalósulása brutális következményekkel: a teljes magyar adórendszer szétverésével, jelentős adónövekedéssel és a foglalkoztatás csökkenésével járna.

Kitért arra is, hogy a kormány a háborús infláció következményei ellen a munkáltatókkal kötött bérmegállapodással is küzd, az Európai Unió kedvezőtlen kereskedelempolitikájának hatásait pedig iparvédelmi és vállalkozásvédelmi akciótervvel védik ki.