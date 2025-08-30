Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 30. Szombat Rózsa napja
Jelenleg a TV-ben:

Tranzit - Kovács István és Horn Gábor

Következik:

Híradó 16:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Rogán Antal: a Tisza Párt kiszivárgott tervei jelentős adónövekedéssel járnának

2025. augusztus 30., szombat 15:58 | mti
Rogán Antal TISZA Párt

A Tisza Párt kiszivárgott tervei brutális következményekkel: a teljes magyar adórendszer szétverésével, jelentős adónövekedéssel és a foglalkoztatás csökkenésével járnának - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a tihanyi Tranzit fesztiválon szombaton.

  • Rogán Antal: a Tisza Párt kiszivárgott tervei jelentős adónövekedéssel járnának

Rogán Antal emlékeztetett arra, hogy Brüsszel nem szereti a támogatott energiaárakat, azokban az országokban, ahol Brüsszel megmondhatja, mi történjen, ott ezeket fölszámolják.

Ilyenkor érdemes figyelni azokra a mondatokra, amelyek kormányra készülő ellenzéki politikusok szájából kicsúsznak. Ha valaki azt mondja, hogy a rezsicsökkentés egy humbug, annak az a következménye, hogy egy kis lakásban 200 ezer forinttal többet fizetnek a földgázszámlára és 138 ezerrel többet a villanyszámlára éves szinten - jelezte.

Kiemelte azt is: a brüsszeli nyelvben, és ez látható a magyar ellenzéki politikusok között is, családpolitika nincs, csak szociálpolitika van.

Hozzátette:

azok a tervek, amelyek a Tisza Párttól kiszivárogtak, teljes egészében megfelelnek annak, ahogyan Brüsszelben erről gondolkodnak. Ezen tervek megvalósulása brutális következményekkel: a teljes magyar adórendszer szétverésével, jelentős adónövekedéssel és a foglalkoztatás csökkenésével járna.

Kitért arra is, hogy a kormány a háborús infláció következményei ellen a munkáltatókkal kötött bérmegállapodással is küzd, az Európai Unió kedvezőtlen kereskedelempolitikájának hatásait pedig iparvédelmi és vállalkozásvédelmi akciótervvel védik ki.

 

 

További híreink

Függőhíd épül a népszerű magyar szurdokban

Putyin–Zelenszkij-találkozó a láthatáron? Megszólalt a Kreml

„Köszönök mindent” - búcsúzik Horváth Tamás felesége

Makócápa támadás történt a horvátországi Adrián

Áll a bál a Liverpoolnál; máris megismétlődött a magyar focista ámokfutása

Drámai véget ért a magyar válogatott kapusainak Bundesliga-debütálása

Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa

Ha így áll a pincér az étterem bejáratában, az intő jel, jobb ha tudod, mit jelent

A Tisza Párt adója Brüsszel elvárásainak felelne meg + videó

További híreink

A Tisza Párt adója Brüsszel elvárásainak felelne meg + videó

Magyar ócska hazugságnak nevezte az anyák SZJA-mentességét

Trump döntésére megváltozik Kamala Harris élete

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Borzalmas motoros tragédia Csepelen, egy fiatal férfi az áldozat
2
Trump döntésére megváltozik Kamala Harris élete
3
Orbán Viktor: Lebukott a Tisza Párt, a nagy átverés befuccsolt
4
Putyin–Zelenszkij-találkozó a láthatáron? Megszólalt a Kreml
5
Nem tartja aggályosnak a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokat az Európai Unió külügyi főképviselője + videó
6
Brutális gyilkosság Lvivben: Parubijt nyolc lövés ölte meg
7
Szánthó Miklós szerint a Soros-hálózat a jövő évi választásokat is befolyásolni akarja + videó
8
Magyar ócska hazugságnak nevezte az anyák SZJA-mentességét
9
Vezércikk - Nyilvánosságra került a Tisza brutális megszorító csomagja, azóta mi is tisztán látunk ez ügyben + videó
10
Tragédia Csepelen: motoros halt meg a pénteki balesetben

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!