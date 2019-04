Rogán Antal: A bevándorlás a legfontosabb kérdés Európa számára

A Fidesz megkezdte országos aláírásgyűjtő akcióját, amelyben arra kérik a magyar embereket, hogy aláírásukkal támogassák Orbán Viktor miniszterelnök hétpontos programját a bevándorlás megállítására. A Fidesz országszerte több mint 200 fórumot tart majd az európai parlamenti választás kampányában - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Inforádióban. Európa számára továbbra is a bevándorlás a legfontosabb kérdés, kezelését azonban a nemzetállamokra kell bízni, mivel a brüsszeli vezetés nem hajlandó megfékezni a folyamatot - mondta Rogán Antal miniszter a Kossuth rádióban. A brüsszeli megközelítés Afrikával szemben bántóan leegyszerűsítő, úgy kezelik a kontinenst, mint ha minden ottani ország kizárólag abban lenne érdekelt, hogy polgárait Európába küldje - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Szijjártó Péter. Ezzel szemben az igazság az, hogy számos afrikai ország meg akarja tartani a saját népességét, ehhez viszont támogatásra van szükségük - tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter. A május 26-i európai parlamenti választás sorsdöntő lesz. Az emberek a migráció ügyében fognak irányt mutatni, eldől, hogy a bevándorláspárti vagy a bevándorlásellenes erők lesznek-e többségben - hangsúlyozta a miniszter. Az MSZP-Párbeszéd óriásplakátokon hívja fel a figyelmet a szociális Európa megvalósítását célzó programjára, hétfőn pedig elkezdi az aláírások gyűjtését az európai parlamenti választásokon való induláshoz. A Munkáspárt szerint Európa válságban van és nem a bankok érdekeit szolgáló milliárdosoknak, hanem a munkásoknak kell eldönteniük a kontinens jövőjét – mondta Thürmer Gyula, a párt elnöke. Toroczkai László , a Mi Hazánk elnöke szerint csoda lesz, ha az európai parlamenti választásokon meghaladják a bekerüléshez szükséges öt százalékos küszöböt. A Jobbik a magyar családok, a magyar munkaerőpiac védelméért dolgozik, mindent megtesz azért, hogy a külföldről érkező gazdasági bevándorlók ne tudják elvenni a magyarok munkáját - mondta Stummer János, a párt alelnöke. Közös polgármesterjelölteket állít Budapest legtöbb kerületében az MSZP, a Párbeszéd, a DK és a Momentum - jelentette be Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke. A bemutatott polgármesterjelöltekkel és a mögöttük álló pártszövetséggel nem lehet leváltani a Fideszt, hiszen éppen ők okozták a kétharmadot - reagált közös közleményében az LMP, a Jobbik és a Sétáló Budapest csapata. A magyar kormány kiemelt figyelmet fordít a nemzeti hagyomány megőrzésére, amely egyet jelent a nemzet múltjából fakadó büszkeséggel, a jelen méltóságának a megtartásával - nyilatkozta Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár. Az egészség- és sportnapok lehetőséget teremtenek arra, hogy mindenki kiválassza, mit tehet meg a saját maga egészségéért - mondta Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár a budakalászi egészségnapon. A legfontosabb, amit kompromisszumok nélkül mindenkinek meg kellene tudni és tanulni, hogy az autizmust, a fogyatékosság ügyét társadalmasítani kell - mondta Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. A magyar gazdaság teljesítményében fontos szerepet tölt be a növekedést támogató adórendszer, amelynek gazdaságfehérítő és vállalkozásbarát elemei mintaként szolgálhatnak más tagállamok számára is - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Jó ütemben haladnak a Modern városok program keretében megvalósuló fejlesztések, eddig a keretösszeg mintegy harmadát hívták le a megyei jogú városok - mondta Gyopáros Alpár, a Modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ismét pályázatot hirdet családbarát munkahelyek kialakítására: a 77 millió forint keretösszegű kiírás célja olyan intézkedések támogatása, amelyek elősegítik a magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A magyar családpolitika eredményeit és újdonságait ismertette a Politikai Hálózat az Értékekért nevű szervezet kolumbiai csúcstalálkozóján Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Másfél évre kitiltották Ukrajnából Kelemen Hunort - a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke maga közölte a hírt egy közösségi portálon, miután nem engedték be az országba. Ukrajna bukaresti nagykövete szerint Kelemen Hunort már 2017-ben kitiltották Ukrajnából és beutazását az országba nem először akadályozták meg. Az RMDSZ elnöke szerint Oleksandr Bankov ez utóbbi állítása nem felel meg a valóságnak. Soha nem volt olyan nagy szükség a határozott, megalkuvás nélküli érdekképviseletre, mint a jelenlegi ukrajnai helyzetben - hangsúlyozta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Folyamatos támadások érik a magyar vezetésű önkormányzatokat Romániában. Most a magyar üdvözlő felirat eltávolítására kötelezik a Brassó Megyei Tanácsot. Sebastian Kurz osztrák néppárti kancellár és Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök is Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelölje, egyben jelenlegi európai parlamenti frakcióvezetője mellett kampányolt. Sebastian Kurz osztrák néppárti kancellár elégedettségét fejezte ki azzal összefüggésben, hogy Heinz-Christian Strache szabadságpárti alkancellár elhatárolódott az Osztrák Identitárius Mozgalomtól. Országos tüntetéseket tartott a venezuelai ellenzék Nicolás Maduro elnök ellen. Egy ember meghalt, négy másik pedig megsebesült egy lövöldözésben Dániában. Lau Thygessen nyomozó elmondta, hogy rivális bandák közötti leszámolás történt és ártatlan járókelők nem sérültek meg. A Halifa Haftár tábornok által irányított Líbiai Nemzeti Hadsereg repüléstilalmi övezetté nyilvánította a katonai repülőgépek számára a nyugati országrészt - közölte az al-Arabíja pánarab hírtelevízió. Tízezrek lepték el Kartúm utcáit a harminc éve hivatalban lévő Omar el-Besír szudáni elnök lemondását követelve. Halott csecsemőt találtak egy magyarmecskei házban - a gyermek anyja ellen indított büntetőeljárást emberölés gyanújával a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. A rendőrök elfogtak egy férfit és egy nőt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy sajószentpéteri otthonában megöltek egy idős férfit - közölte a rendőrség. Meghalt egy motoros az M25-ös főúton Eger közelében. A DAC–Zilina szlovák élvonalbeli bajnoki labdarúgó-mérkőzés előtt a magyar himnusztól volt hangos a Mol Aréna Dunaszerdahelyen. A hazai szurkolók így fejezték ki tiltakozásukat a „himnusztörvény” néven elhíresült módosítás ellen. A DAC 1: 0-ra győzött. A címvédő Veszprém 22 góllal legyőzte a Dabast a férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében, a debreceni Főnix Csarnokban. A címvédő Veszprém ellenfele a fináléban a MOL-Pick Szeged lesz, miután a kékek 33:26-ra legyőzték a Balatonfüred együttesét. Hosszú Katinka három aranyérmet nyert a norvégiai Bergenben zajló úszóversenyen. A házigazda Debrecen 3:1-re nyert az MTK ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában. A listavezető Ferencváros 3:0-ra nyert a vendég Paks ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában.