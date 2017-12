Robotokat vet be a rendőrség

SOROS-ELLENES NYILATKOZATOT FOGADOTT EL A PÉCSI KÖZGYÛLÉS, MELYBEN ÚGY FOGALMAZNAK: "NEM KÉRÜNK SOROSBÓL ÉS A BÉKÉTLENSÉGBÕL". AZ ELLENZÉK NEM SZAVAZTA MEG AZ INDÍTVÁNYT, A JOBBIK AZT KÉRTE, VEGYÉK LE AZT A NAPIRENDRÕL. NEM KÖLTÖZHET BE PÉCSI IRODÁJÁBA EGY SOROS GYÖRGY ÁLTAL TÁMOGATOTT ALAPÍTVÁNY - MNO.HU. A HELY TULAJDONOSA ARRA KÉRTE AZ ÜZEMELTETÕT, HOGY NE ADJA KI "AZ EMBERISÉG EREJÉVEL" NEVÛ ALAPÍTVÁNYNAK AZ INGATLANT. 20 MILLIÓT FORDÍTOTT JUTALMAKRA A BELÜGYMINISZTÉRIUMTÓL KAPOTT 25 MILLIÓS ÁLLAMI GYORSSEGÉLYBÕL HARKÁNY VEZETÉSE - PÉCSI STOP. EGYMILLIÁRD FORINTNYI BRÜSSZELI PÉNZBÕL KAMPÁNYOLHAT A MAGYAR NEMZETI KUKACÉG - MAGYAR NEMZET. EGYRE KRÓNIKUSABBÁ VÁLIK A GYÓGYSZERHIÁNY MAGYARORSZÁGON, A GYÓGYSZERÉSZETI HIÁNYLISTA ÉV VÉGÉRE MÁR 190 ELEMÛRE BÕVÜLT - NÉPSZAVA. LIGETVÉDÕK PRÓBÁLTÁK MEGAKADÁLYOZNI TÖBB FA ÁTÜLTETÉSÉT CSÜTÖRTÖKÖN A VÁROSLIGETBEN. KÖZÖSSÉGI GYÛJTÉSE HATODIK NAPJÁIG 32 MILLIÓ FT ADOMÁNYT GYÛJTÖTT ÖSSZE A JOBBIK. DK: GYURCSÁNY OROSZ BEFOLYÁSOLÁSTÓL FÉLTI A 2018-AS VÁLASZTÁS TISZTASÁGÁT. HOLLIK ISTVÁN INDULHAT A FIDESZ-KDNP SZÍNEIBEN BUDAPEST 1-ES VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN - MAGYAR HÍRLAP. EBBEN A VÁLASZTÓKERÜLETBEN INDUL AZ EGYÜTT ELNÖKE, JUHÁSZ PÉTER ÉS A MOMENTUM ELNÖKE, FEKETE-GYÕR ANDRÁS IS. MEGELÕZTE A DK AZ MSZP-T AZ IRÁNYTÛ INTÉZET FELMÉRÉSE SZERINT, A FIDESZ 50%-ON, A JOBBIK 22%-ON ÁLL. KÉTNAPOS UNIÓS CSÚCS KEZDÕDIK CSÜTÖRTÖKÖN BRÜSSZELBEN, ORBÁN "KIVISZI" A SOROS-KONZULTÁCIÓ EREDMÉNYEIT. FÜGGETLEN JELÖLTKÉNT INDUL VLAGYIMIR PUTYIN A MÁRCIUSI ELNÖKVÁLASZTÁSON- JELENTETTE BE AZ OROSZ ELNÖK ÉV VÉGI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN. PUTYIN: OROSZORSZÁG NEM LÉP FEGYVERKEZÉSI VERSENYBE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKKAL. JELENTÕS ÖSSZEGGEL TÁMOGATJÁK A VISEGRÁDI ORSZÁGOK A LÍBIAI HATÁRVÉDELMET. EGÉSZ NAPOS SZTRÁJK KEZDÕDÖTT GÖRÖGORSZÁGBAN CSÜTÖRTÖKÖN. ÖNGYILKOS LETT CSÜTÖRTÖKRE VIRRADÓRA A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLT DAN JOHNSON REPUBLIKÁNUS PÁRTI KENTUCKY ÁLLAMBELI TÖRVÉNYHOZÓ. A DEMOKRATA PÁRTI DOUG JONES NYERTE KEDDEN A SZENÁTUSI VÁLASZTÁSOKAT ALABAMÁBAN A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLT ROY MOORE-RAL SZEMBEN. HAZUGNAK NEVEZTE AZ AMERIKAI ELNÖK AZOKAT A NÕKET, AKIK SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLTÁK MEG. ÕRIZETBE VETTEK KÉT MAGYAR ÉS EGY HOLLAND FÉRFIT HOLLANDIÁBAN, MERT PROSTITÚCIÓRA KÉNYSZERÍTETTEK EGY 13 ÉVES MAGYAR LÁNYT. MILOS ZEMAN CSEH ÁLLAMFÕ KINEVEZTE AZ ANDREJ BABIS MINISZTERELNÖK VEZETTE ÚJ CSEH KORMÁNYT. BRÜSSZEL EURÓPA-PÁRTI POLITIKUSKÉNT AKARJA KEZELNI AZ ÚJ CSEH KORMÁNYFÕT - CTK. ELUTASÍTOTTA A KÖTELEZÕ BEVÁNDORLÁSI KVÓTÁKAT AZ ÚJ CSEH KORMÁNYFÕ. SZOKATLANUL KEMÉNYEN BÍRÁLTA DONALD TUSKOT, AZ EURÓPAI TANÁCS ELNÖKÉT AZ UNIÓ BEVÁNDORLÁSÜGYI BIZTOSA. TUSK KORÁBBAN ELHIBÁZOTTNAK NEVEZTE A KVÓTARENDSZERT, ÉS A HÍREK SZERINT ANNAK FELÜLVIZSGÁLATÁT JAVASOLJA MAJD. NEM SZAVAZTA MEG A KEBABHOZ HASZNÁLT FOSZFÁTOK HASZNÁLATÁNAK TILTÁSÁT AZ EURÓPAI PARLAMENT. LEZÁRJA IZRAEL A GÁZAI ÖVEZETBE VEZETÕ ÁTKELÕKET VÁLASZUL A NAPONTA ISMÉTLÕDÕ PALESZTIN RAKÉTATÁMADÁSOKRA. TÖRÖKORSZÁG SZERINT A VILÁGNAK EL KELL ISMERNIE KELET-JERUZSÁLEMET PALESZTINA FÕVÁROSÁNAK. MAHMÚD ABBÁSZ: WASHINGTON ELVESZTETTE KÖZVETÍTÕ SZEREPÉT AZ IZRAELI-PALESZTIN BÉKEFOLYAMATBAN. BESZIVÁRGOTT ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ÖLT MEG GYAKORLATOZÓ RENDÕRÖKET A SZOMÁLIAI FÕVÁROSBAN. HUSZONNYOLC EMBERT MENEKÍTETTEK KI EGY ÉGÕ TÁRSASHÁZBÓL MISKOLCON, NYOLCUKAT FÜSTMÉRGEZÉSSEL KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. SZEXUÁLIS KÉNYSZERÍTÉS ÉS KISKORÚ VESZÉLYEZTETÉSE MIATT VÁDAT EMELTEK EGY 41 ÉVES BUDAPESTI TANÁR ELLEN. KÉT VIZSGÁLATKOR TÖBB MINT 10 TONNA NEM MEGFELELÕ MINÕSÉGÛ MÉZET TALÁLTAK A NÉBIH SZAKEMBEREI. HARMINCNYOLC MIGRÁNST TALÁLTAK KÉT TÖRÖK KAMIONBAN A RENDÕRÖK CSANÁDPALOTÁN. FELBORULT EGY SZEMÉLYAUTÓ BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN, APOSTAG ÉS DUNAEGYHÁZA KÖZÖTT, AZ AUTÓ SOFÕRJE MEGHALT. KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZ CSÜTÖRTÖK HAJNALBAN BÁTORTERENYÉN, EGY EMBER MEGHALT. KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT SZERDA ESTE GÖDÖLLÕN, EGY SZEMÉLY ÉLETÉT VESZTETTE.