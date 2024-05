Robert Fico támadója a Momentum egyik testvérpártjával szimpatizálhatott

Ezzel szemben sajtóinformációk szerint a Ficót több helyen is életveszélyesen megsebesítő, 71 éves Juraj Cintula annak a Progresszív Szlovákiának a szimpatizánsa, amely ugyanúgy a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) nevű frakcióban foglal helyet az Európai Parlamentben, mint a Momentum. Sőt, Cseh Katalinék egyenesen testvérpártként tekintenek a Progresszív Szlovákiára. Emlékezetes: a momentumos EP-képviselő néhány évvel ezelőtt részt vett a szlovák párt kampányrendezvényén, ahol arra szólította fel a felvidéki magyarokat, hogy legyenek büszke szlovákok is.

