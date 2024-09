Robert C. Castel: Ukrajnának fel kell áldoznia a jelenlegi adminisztrációt az állami lét megmentése érdekében

– A dilemma vagy inkább „trilemma”, amelynek a szarvaira fel vagyunk nyársalva, nem új keletű. Ez a feszültség már jelen volt Sámuel próféta és Saul király között is. A próféta megengedheti magának, hogy a tiszta morális álláspontot képviselje. A király, aki Machiavelli vállain állva próbál a jövőbe tekinteni, nem engedheti meg magának ezt a luxust. A talleyrandi fordulattal élve: az előbbi számára az egyetlen vörös vonal a bűn, az utóbbi számára a hiba. Nem beszélve arról, hogy kis nemzetek nem engedhetik meg maguknak, hogy nagy hibákat kövessenek el. A királynak pedig nincsenek polgárjogai, de még alapvető emberi jogai sem. Nem engedheti meg magának, hogy megszakadjon a szíve, még akkor sem, amikor a mindennapi ember megtörne a tragédia látványától. Hidegen és számítóan kell döntenie, és ebben a sokváltozós egyenletben a túszoknak kell legyen egy voksa, de vétójoguk nincs. Sok más érdek is figyelembe veendő, és amikor a hajó sorsa a tét, akkor az okos kereskedő még a legdrágább áruját is a tengerbe dobja, hogy megmentse a hajót. Aki ezt a terhet nem képes viselni, és nem tud lemondani a szívszeretet emberi jogáról, az ne menjen királynak. A prófétáknál mindig van felvétel.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.