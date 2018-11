Robbanás a Kőbányai Szabadidő és Ifjúsági Központban

2018. NOVEMBER 6., KEDD EMMI: TÖBB MINT EGY ÉVTIZED UTÁN 119 EZERRÕL 166 600 FT-RA EMELKEDIK A FELSÕOKTATÁSI HALLGATÓI NORMATÍVA. ITM-ÁLLAMTITKÁR: INTEGRÁLT ENERGIA- ÉS KLÍMAPOLITIKA KIALAKÍTÁSÁN DOLGOZIK AZ INNOVÁCIÓS TÁRCA. ITM: 160 MRD-OS HAZAI ÉS UNIÓS FORRÁSBÓL 1200 KILOMÉTERNYI MELLÉK-, FÕÚT ÉS AUTÓPÁLYA RENDBETÉTELE KEZDÕDÖTT MEG AZ IDÉN. KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉSSEL FORDULT A FIDESZ A LEGFÕBB ÜGYÉSZHEZ A MIGRATION AID PÁRTTÁ ALAKULÁSÁNAK ÜGYÉBEN. ORBÁN VIKTOR: A MAGYAR CÉGEK MEGTALÁLHATJÁK SZÁMÍTÁSAIKAT KÍNÁBAN MAGYAR IDÕK. FIDESZ: A BALOLDAL A GYERMEKESEKTÕL VENNE EL, ÉS A MIGRÁNSOKAT TÁMOGATNÁ. LEGALÁBB ÖTÉVES BÖRTÖNBÜNTETÉST KÉRT AZ ÜGYÉSZ A SZEVIÉP-VEZÉREKRE A MA FOLYTATÓDÓ PERBEN, A 6,5 MRD-OS KÁRBÓL CSAK EGYMILLIÁRD TÉRÜLT MEG. AZ INFLUENZAJÁRVÁNY AZ IDÉN VALÓSZÍNÛLEG ERÕS LESZ AZ ENYHE IDÕ MIATT, MÁR ÉRDEMES BEADATNI A VÉDÕOLTÁST. KSH: 28%-KAL, TÍZEZER FÖLÉ EMELKEDETT AZ ÁTADOTT ÚJ LAKÁSOK SZÁMA. LÁZÁR JÁNOS NOVEMBER 6-TÓL FELÜGYELI A HÓDMEZÕVÁSÁRHELY-SZEGED TRAM-TRAIN MINTAPROJEKT VÉGREHAJTÁSÁT. 4,9 KM-REL HOSSZABBÍTANÁK MEG AZ M3-AS METRÓVONALAT, A VÉGÁLLOMÁS KÁPOSZTÁSMEGYER LENNE, A BKK 3 MRD FT-ÉRT HIRDETETT KÖZBESZERZÉST. MA ELDÕLHET, LESZ-E NYOMOZÁS A JOBBIK KORRUPCIÓGYANÚS ÜGYEIBEN MAGYAR IDÕK. SZABÓ BALÁZS, A JOBBIK VOLT SZEKSZÁRDI ELNÖKE TETT FELJELENTÉST MÉG OKTÓBERBEN TILTOTT PÁRTFINANSZÍROZÁS GYANÚJA MIATT. 42 SZÁZALÉKKAL TÖBB HITELSZERZÕDÉST KÖTÖTT A LAKOSSÁG AZ ELÕZÕ ÉV AZONOS IDÕSZAKÁHOZ KÉPEST VILÁGGAZDASÁG. FIGYELEMRE MÉLTÓ KEDVEZMÉNYEKET KÍNÁLNAK A BIZTOSÍTÓK A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛ-FELELÕSSÉGBIZTOSÍTÁS DÍJAIBAN NÉPSZAVA. ELISMERI A KORMÁNY A SZAKSZERVEZETEK JAVASLATÁT A MINIMÁLBÉR EMELÉSÉRÕL MAGYAR IDÕK. AZ MSZP-PÁRBESZÉD SZÖVETSÉG KÖZÖSEN KÉSZÜL A JÖVÕ ÉVI EP-VÁLASZTÁSRA, KAMPÁNYUK EGYIK KULCSTÉMÁJA AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ VALÓ CSATLAKOZÁS LESZ. NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: A HÉTEN INDUL A GYERMEKES CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓ. ORBÁN VIKTOR A BANK OF CHINA ELNÖKÉVEL TÁRGYALT SANGHAJBAN. A MAGYAR KORMÁNYFÕ MEGKÖSZÖNTE A BOC KÖZREMÛKÖDÉSÉT A KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSOKBAN, AMI JAVÍTJA MAGYARORSZÁG PÉNZÜGYI BIZTONSÁGÁT. MEGNYITOTTA A MAGYARORSZÁG PAVILONJÁT ORBÁN VIKTOR A SANGHAJI ELSÕ KÍNAI NEMZETKÖZI IMPORT EXPÓN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG ÉS KÍNA KAPCSOLATAI A TÖRTÉNELEM SORÁN SOHA NEM VOLTAK OLYAN JÓK, MINT JELENLEG. MANFRED WEBER: NINCS NAPIRENDEN A FIDESZ KIZÁRÁSA AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL. ROMÁN ELNÖK: BÛNÖZÕK PRÓBÁLNAK RÁTELEPEDNI AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSRA, AKIK ELLENÁLLÁST TANÚSÍTANAK, AZOKAT EL AKARJÁK TÁVOLÍTANI. FRANCIA HÍRTELEVÍZIÓ: HAT SZÉLSÕJOBBOLDALI SZEMÉLYT VETT ÕRIZETBE A FRANCIA RENDÕRSÉG, MERT EMMANUEL MACRON ÁLLAMFÕ ELLEN TERVEZTEK MERÉNYLETET. IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER: KÉPTELENEK ÉS TÖRVÉNYTELENEK AZ IRÁN ELLENI AMERIKAI SZANKCIÓK. FÉLIDÕS KONGRESSZUSI VÁLASZTÁSOKAT TARTANAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, 36 ÁLLAMBAN KORMÁNYZÓKAT IS VÁLASZTANAK. MEGÚJÍTJÁK A 435 TAGÚ SZÖVETSÉGI KÉPVISELÕHÁZAT, ÉS A SZÁZ SZENÁTOR KÖZÜL ÚJRAVÁLASZTANAK 35-ÖT. ÉSZAK-KOREA KÜLÜGYMINISZTERÉT FOGADJA NEW YORKBAN MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYI TÁRCAVEZETÕ. ELÉRTE MEXIKÓVÁROST AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK DÉLI HATÁRA FELÉ TARTÓ MENEKÜLTKARAVÁN 2200 TAGJA. AZ AMERIKAI ELNÖK TÖBBSZÖR KIJELENTETTE, HOGY A KARAVÁN TAGJAI NEM LÉPHETNEK BE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TERÜLETÉRE. MEGÁLLAPODOTT A HONDURASI ÉS A GUATEMALAI ELNÖK, HOGY FELSZÁMOLJÁK AZ ÁLLAMPOLGÁRAIKAT KIVÁNDORLÁSRA KÉSZTETÕ OKOKAT. 12 EZER HOLTTESTET TARTALMAZÓ TÖMEGSÍRT TALÁLTAK AZ EGYKOR AZ ISZLÁM ÁLLAM DZSIHADISTA SZERVEZET FELÜGYELETE ALATT ÁLLÓ IRAKI TERÜLETEKEN - MTI. NÉGY HALÁLRAÍTÉLT KERESETET NYÚJTOTT BE TENNESSEE ÁLLAMBAN EGY SZÖVETSÉGI BÍRÓSÁGNAK, HOGY SORTÛZ ÁLTAL VÉGEZZÉK KI ÕKET. BELEHALT CÁPAHARAPÁS OKOZTA SÉRÜLÉSEIBE EGY 33 ÉVES FÉRFI AUSZTRÁLIÁBAN. AZ USA ÉLETBE LÉPTETTE A MEGÚJÍTOTT SZANKCIÓKAT IRÁN ELLEN. IRÁNI ELNÖK: IRÁN MEG FOGJA SÉRTENI AZ AMERIKAI SZANKCIÓKAT, ÉS TOVÁBBRA IS FOG KÕOLAJAT ÉRTÉKESÍTENI. NAGYSZABÁSÚ HONVÉDELMI GYAKORLATOT TARTANAK KÕBÁNYÁN SZERDÁN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 25 SZERVEZET RÉSZVÉTELÉVEL. FEBRUÁRRA NAPOLTÁK EL BUDAHÁZY GYÖRGY MEGISMÉTELT ELSÕFOKÚ ELJÁRÁSÁT A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKEN ELJÁRÁSI OKOK MIATT. 8 KG DROGGYANÚS NÖVÉNYI TÖRMELÉKET FOGLALTAK LE EGY PÉCSI LAKÁSBAN, EGY 41 ÉVES FÉRFIT GYANÚSÍTOTTKÉNT HALLGATTAK KI. BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.: HÉTFÕTÕL MÁR CSAK ÓRÁNKÉNT JÁR A BALATONI KOMP SZÁNTÓD ÉS TIHANY KÖZÖTT.