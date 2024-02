Roadpol: Átfogó ellenőrzést tart a rendőrség az utakon + videó

Megosztás itt:

Európa szerte, így Magyarországon is rendszeresek a Roadpol razziák. A rendőrség korábban a gyorshajtást célozta meg, egy másik a telefonhasználatot, de olyan is volt, hogy az ittas vezetőket vették célkeresztbe. Az idei első razzia a teherautókról és az autóbuszokról szól.

Az ORFK közlekedésrendészeti főosztály osztályvezető-helyettese elmondta, hogy már az első órában találkoztak jogsértéssel.

A HírTv által megkérdezett sofőr így vélekedett az ellenőrzéssel kapcsolatban: "Normálisan ellenőriztek, semmi gondom nem volt vele." Egy másik vezető ekként reagált: "Fontos, hogy legyenek ilyen és ehhez hasonló intézkedések. Miért? Hát ha valakinek nincs rendben valamije akkor tegye rendbe. Nekem is kell, tegye más is rendbe. A közbiztonság miatt is meg hát sokan vannak szerintem jogosítvány nélkül is meg hát sokan vannak szerintem jogosítvány nélkül is, ittas vezetés, stb."

A riportban Vojtosovits János, osztályvezető-helyettes, közlekedésrendészeti főosztály, ORFK kifejtette: "Az eddigi tapasztalatunk jellemzően a kártyaletöltések elmaradása illetve kártya nélküli járművezetés jogsértése. Ezen kívül megállítottunk 12 járművet egyéb jogsértést nem tapasztaltunk. Nem ez az első ilyen ellenőrzés Magyarországon és a számok azt mutatják, hogy van létjogosultságuk a razziáknak."

Zsinkai Elvira, munkatárs, közlekedésrendészeti főosztály, ORFK pedig rámutatott: "

Több ilyen ellenőrzésre kerül sor, pontos helyszíneket nem tudok mondani, de mivel minden vármegyében ki van adva a feladat ezért minden vármegye közlekedésrendészeti rendőrei részt vesznek ebben az ellenőrzésben. Azt tudom mondani, hogy a tavaly novemberi ellenőrzés során kb. 7000 járművet ellenőriztünk, 2000 nehéz tehergépkocsit és kb. 700-800 busz került ellenőrzés alá. Teherautóknak kb. 25 százaléka, buszoknak pedig kb. 12 százaléka volt jogsértő az ellenőrzésekkor. Érdemes tehát odafigyelni arra, hogy a sofőr és az utasok is legyenek becsatolva. Az öv használatának elmulasztása, amellett, hogy veszélyes, személyenként akár több tízezer forintos bírságot is maga után vonhat."