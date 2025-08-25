Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 25. Hétfő Lajos, Patrícia napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Ripost - Magyar Péter barátnője halmozza a luxusnyaralásokat + videó

2025. augusztus 25., hétfő 19:55 | Hír TV

Kiemelték: Szabó Ilona a közelmúltban megjárta az Amerikai Egyesült Államokat, Tanzániát, Kínát, Ausztráliát, Argentínát, Marokkót, Kanadát, Kazahsztánt, Brazíliát, Bolíviát, Perut és még számos európai országot. Úgy tudják a Tisza vezér sok tízmillió forinttal finanszírozza a lány luxushobbiját.

  • Ripost - Magyar Péter barátnője halmozza a luxusnyaralásokat + videó

További híreink

Ki nem találja, ezúttal mit vett a szájába a népszerű magyar pornószínésznő - videó

Rendkívüli Kormányinfó: Fontos bejelentések várhatóak ma 15:30-kor!

Ez a 4 csillagjegy még augusztus vége előtt új fejezetet nyit az életében

Ezekre a motorokra lesz jó a B kategóriás jogosítvány

Botrány a Lidl és a cukrászok között: túl olcsón adja az ország tortáját az áruházlánc?

Kezdődött: Oroszország szomszédjába vonultak a nyugati katonák

Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó

Borbás Marcsi trükkjével még októberben is szüretelheted a paradicsomot

Magyar Péter hazudik Orbán nyaralásáról, Ilikéje viszont királynői pompában járja a világot

További híreink

Magyar Péter hazudik Orbán nyaralásáról, Ilikéje viszont királynői pompában járja a világot

Zelenszkij után az ukrán külügyminiszter is fenyegetőzik + videó

Orbán Viktor édesapja tiszta vizet önt a pohárba Hatvanpuszta kapcsán

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor édesapja tiszta vizet önt a pohárba Hatvanpuszta kapcsán
2
Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán
3
Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó
4
A Magyar Nemzet szerint Varga Judit megjelenése óta Magyar Péter egyre többet hibázik + videó
5
Sokkolóan fájdalmas beismerést tett a német kancellár + videó
6
Rendkívüli Kormányinfó élőben: Fontos bejelentések + videó
7
Hatalmas blöffel etette híveit Magyar Péter, de lehullt róla a lepel
8
Orbán Viktor: Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka
9
A francia külügyminisztérium berendelte az amerikai nagykövetet
10
Zelenszkij után az ukrán külügyminiszter is fenyegetőzik + videó

Legfrissebb híreink

Rapid délutáni friss – Rossz szomszédság török átok + videó

Rapid délutáni friss – Rossz szomszédság török átok + videó

 Fenyegetőző ukrán politikusok, megromlott viszony, a Barátság kőolajvezeték többszöri megtámadása. Ukrajna így akarja büntetni Magyarországot, amiért hazánk nem támogatja szomszédunk uniós tagságát, valamint azt, hogy mi a béke pártján állunk. Hogy lesz-e „a török áfium ellen orvosság”, még nem tudni. Kollégáink az ukrán–magyar helyzetet elemezték a Rapidban, ahol Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Bálint Botond, a PestiSrácok.hu munkatársa mondta el véleményét.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Komment - Tisza Párt: jelöltek nincsenek, egyre nagyobb a káosz + videó

Komment - Tisza Párt: jelöltek nincsenek, egyre nagyobb a káosz + videó

 Nem elég Magyar Péter, kellenek a tökös jelöltek is - ezt írta ma címlapján a Telex annak apropóján, hogy elharapódzni látszik a káosz a Tisza Párt 106 egyéni jelöltjének előkerítése körül. A kilétüket akkora homály fedi, hogy még ők maguk sem tudnak róla: ezzel szemben a DK keményen beleállt a versenybe, mind a 106 körzetben elindulnak.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!