Ripost: Addig balhézott Magyar Péter, míg ki nem dobták egy fővárosi szórakozóhelyről

A Ripost közlése szerint a politikus minősíthetetlenül viselkedett, több szórakozni vágyó vendégbe is belekötött, nőket zaklatott, visszautasíthatatlannak vélt ajánlatot tett nekik. Sőt, fennált a veszélye annak is, hogy egy-egy szituáció tettlegességig fajul, miután több hölgy férfipartnere számonkérte az elfogadhatatlan viselkedést, a szexualitással kapcsolatos agresszív „beszólásokat”. A történtekről a jelenlévők videófelvételeket is készítettek.

