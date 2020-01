Rétvári: Üzletággá teszik a perindítást a Soroshoz köthető szervezetek

Szavazás: Ön kinek ad igazat? Orbán Viktornak, aki szerint igazságtalan munka nélkül milliókat kifizetni, vagy a Soros-szervezetnek, amely szerint százmilliós összeget kell kifizetni a gyöngyöspatai romáknak szegregáció miatt? Ha Ön Orbán Viktorral ért egyet, akkor küldje SMS-ben az „O” betűt, ha pedig a Soros-szervezet véleményét osztja, akkor küldje az „S” betűt a +36/30 310 4444 telefonszámra! A Nyílt Társadalom Alapítványok - vagyis Soros György szervezete - is támogatta azt az egyesületet, amely végigvitte a gyöngyöspatai szegregációs ügyet. Az ügy eredményeként 100 millió forint kártérítést kell kifizetnie a gyöngyöspatai önkormányzatnak és az iskolát fenntartó tankerületnek a településen élő 62 gyereknek. Igazságtalannak tartja a százmilliós gyöngyöspatai kártérítést a magyarok kétharmada - derül ki a Századvég Alapítvány legfrissebb felméréséből. A magyar kormány számára továbbra is hazánk biztonsága az első - erről beszélt a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. Nyitrai Zsolt elmondta: Magyarország kormánya idén is folytatja országépítő munkáját, 2020-ban is kiemelt feladat a biztonság és a családok védelme. Hozzátette: továbbra is szükség van a határkerítésre. A strasbourgi bíróságnak nem a „deviáns kisebbségek” igényeit kellene a többséggel szemben érvényesítenie - mondta az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Völner Pál kifejtette: a kormány álláspontja szerint elfogadhatatlan az, hogy miközben az áldozatok nem kapnak kártérítést, az elkövetők viszont igen. Nyolc településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást, mert októberben szavazategyenlőség alakult ki az első helyen végző jelöltek között. Míg 2010-ben 69 ezren vették igénybe a bizonyos betegségek után járó úgynevezett személyi kedvezményt, addig 2018-ban már 258 ezren - mondta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Elindult a Nagy Diák Bűnmegelőzési Teszt, amelynek célja az online zaklatás és a gyermekek közti erőszak visszaszorítása - hangzott el az M1-en. Az űrkutatás a XXI. század legfontosabb szektorai között az egyik vezető terület, amelyből Magyarország sem akar kimaradni - mondta a Bayer show-ban az űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Ferencz Orsolya úgy fogalmazott: az egész világ az űrszektort fejleszti, a régiós társaink már évek óta sokkal jelentősebb forrásokkal dolgoznak ezen a területen, mint hazánk. Ezért is akar Magyarország tudományos kutatóűrhajóst küldeni az űrbe. A brüsszeli bürokraták célja, hogy egy világkormányzást hozzanak létre, ezért támadják a nemzeti szuverenitást védő Magyarországot és Lengyelországot – ezt mondta Fricz Tamás, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója A Nyolcas című műsorunkban. Szavazás: Ön kinek ad igazat? Orbán Viktornak, aki szerint igazságtalan munka nélkül milliókat kifizetni, vagy a Soros-szervezetnek, amely szerint százmilliós összeget kell kifizetni a gyöngyöspatai romáknak szegregáció miatt? Ha Ön Orbán Viktorral ért egyet, akkor küldje SMS-ben az „O” betűt, ha pedig a Soros-szervezet véleményét osztja, akkor küldje az „S” betűt a +36/30 310 4444 telefonszámra! Rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be Berlinben a nemzetközi Líbia-konferencia miatt, amelyre a német fővárosba várják mások mellett a francia, a török és az orosz elnököt, a brit kormányfőt és az amerikai külügyminisztert. Megelégedéssel nyilatkozott saját csaknem nyolcévi kormányzásának mérlegéről Dmitrij Medvegyev volt orosz miniszterelnök a Pervij Kanal állami tévének, hangsúlyozva, hogy válságos körülmények között kellett tevékenykednie. Közel négyszázan sebesültek meg tegnap este Libanonban a tüntetők és a rendőrök összecsapásaiban. Izrael földalatti rendszert telepít a libanoni határ mentén, hogy így akadályozza meg a Hezbollah síita fegyveres mozgalom fegyvereseinek alagutakon át történő behatolását. Katonai kiképzőtáborra támadtak tegnap a húszi síita lázadók a jemeni Márib városában - legkevesebb 60 embert megöltek. Alkotmánysértőnek minősítette a kongresszusi vádeljárásban a Donald Trump ellen megfogalmazott vádakat az amerikai elnök védelmét ellátó jogászcsoport, szerintük az eljárás beavatkozást jelent az idei választásokba. Megöltek egy hattagú családot ismeretlen fegyveresek az észak-afganisztáni Farjáb tartományban. Nyolcan meghaltak, heten megsebesültek egy nyugat-csehországi idősotthonban keletkezett tűzben. Scott Morrison ausztrál miniszterelnök bejelentette, hogy kormánya 76 millió ausztrál dolláros (15 milliárd forint) pénzcsomagot állított össze a bozóttüzek miatt alaposan visszaesett idegenforgalom újraélesztésére. A heves hófúvások következtében rekordvastagságú, 76,2 centiméteres hóréteg borította be a kanadai Újfundland és Labrador tartomány székhelyét, St. John's városát, a mentéshez a hadsereget hívták segítségül. Ma 8 órától 10 óráig teljesen lezárják az M1-es autópályát a 43-as és az 55-ös kilométerszelvények között vadkihajtás miatt - közölte a rendőrség. Nemzeti Közművek: különösen Békés megyében és Bács-Kiskun megyében Kecskemét, illetve Kiskunfélegyháza környékén több helyszínen okoz újabb vezetékszakadást a hálózatra fagyott jég. A Liu-testvérek - Shaolin Sándor és Shaoang -, illetve a Krueger-fivérek - Cole és John-Henry - is tagja a jövő péntektől vasárnapig tartó debreceni rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságra utazó magyar válogatottnak. Vízilabda Európa-bajnokság: A magyar férfi válogatott 26:0-ra legyőzte a máltai csapatot, így csoportelsőként közvetlenül a negyeddöntőbe jutott.