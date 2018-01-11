2018. január 11.,
csütörtök, Ágota napja

Rétvári szerint minden rendben van az egészségügyben

Hír TV

2018. január 11., csütörtök 10:12, frissítve: csütörtök 10:34

Nem válaszolt érdemben Rétvári Bence az MSZP két országgyűlési képviselőjének írásbeli kérdésére.

Heringes Anita és Gúr Nándor azt szerette volna megtudni, hogy munkakörökre lebontva pontosan hány dolgozó hiányzik az egészségügyi rendszerből. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára érthetetlennek minősítette a kérdést, és úgy fogalmazott, hogy a szakdolgozók helyzete rendezett, az egészségügyi ellátás pedig zavartalanul működik.

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