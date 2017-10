Rétvári kitérő választ adott a gyanús tenderek ügyében

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: HEER ORSOLYA 6:30 - EGYRE NÕ A LESZAKADÁS A RÉGIÓS VETÉLYTÁRSAKKAL SZEMBEN A DK SZERINT. VENDÉG: VARJU LÁSZLÓ ALELNÖK, DK 6:40 - FÉLÉVEZREDES FENNÁLLÁSUKAT ÜNNEPLIK A PROTESTÁNS EGYHÁZAK. VENDÉG: PRÖHLE GERGELY ORSZÁGOS FELÜGYELÕ, MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 8:30 - PERON. JOBBIKOS JAVASLAT AZ ÓRAÁTÁLLÍTÁS MEGSZÜNTETÉSÉRE. VENDÉG: KEPLI LAJOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK TÜNTETÉST TARTOTTAK TEGNAP A PARLAMENT ELÕTT A KÉMÉNYSEPRÕ SZAKSZERVEZETEK A KÖTELEZÕ KÉMÉNYSEPRÉS MEGSZÜNTETÉSE MIATT. MINT MONDTÁK: A DRASZTIKUS FELLÉPÉSTÕL SEM RIADNAK VISSZA, HA A PARLAMENT ELTÖRLI A KÖTELEZÕ KÉMÉNYELLENÕRZÉST A MAI SZAVAZÁSON. LESZAVAZTA AZ IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG KORMÁNYPÁRTI TÖBBSÉGE, NEM LESZ PARLAMENTI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG A FIDESZ 2010-ES KAMPÁNYKÖLTÉSEIRÕL. A JOBBIK VÁLASZKÉNT BEJELENTETTE: "CSONKA BIZOTTSÁGOT" HOZ LÉTRE A KAMPÁNYKÖLTÉSEK VIZSGÁLATÁRA. AMERIKAI LAP: A MAGYAR KORMÁNY A KÉMELHÁRÍTÁST IS BEVETI SOROS GYÖRGY ELLEN. 700 EZER FORINTÉRT AD TANÁCSOT FÖLDI LÁSZLÓ A VÁROSHÁZÁN MENEKÜLTKÉRDÉSBEN - MAGYAR NEMZET. EGYÜTT: ORVOSI IGAZOLÁSSAL MENTETTE KI MAGÁT A BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS ALÓL SIMONKA GYÖRGY, PIHENÉS HELYETT AZONBAN TÖBB PROGRAMON IS RÉSZT VETT. FIDESZ: "TÁRSADALMI KONSZENZUS VAN A KÉRDÉSBEN", EZÉRT SZÜKSÉGTELEN A NÉPSZAVAZÁS A VAGYONNYILATKOZATOK SZIGORÍTÁSÁRÓL. JOBBIK: A KORMÁNY EGYSZERÛEN CSAK FÉL A NÉPSZAVAZÁSTÓL. LMP: A FIDESZES KÉPVISELÕK EDDIG IS MEGSZAVAZHATTÁK VOLNA A TÖRVÉNYT, DE SOHA NEM ÉLTEK A LEHETÕSÉGGEL. DK: EU-S PÉNZBÕL ÉL A MAGYAR GAZDASÁG - NEM A SAJÁT, HANEM BRÜSSZEL LÁBÁN ÁLL AZ ORBÁN-KORMÁNY. A BELGA GEORGES LEEKENS LESZ A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT ÚJ SZÖVETSÉGI KAPITÁNYA. IDÉN IS KIFIZETI A KÓRHÁZAK ADÓSSÁGÁT A KORMÁNY, 56 MRD FT-OT KÜLÖNÍTETT EL A KABINET A CÉLRA - VILÁGGAZDASÁG. MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG: MAGYARORSZÁG PÁLYÁZHAT A 2023-AS ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁGRA. TAGADJA BÛNÖSSÉGÉT TRUMP VOLT KAMPÁNYFÕNÖKE, AKI ELLEN VÁDAT EMELTEK HÉTFÕN AZ OROSZ SZÁLAKRÓL SZÓLÓ NYOMOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. PAUL MANAFORTOT TÖBBEK KÖZÖTT AZZAL VÁDOLJÁK, HOGY OFFSHORE SZÁMLÁI VANNAK, ÉS HOGY LOBBIZOTT A KORÁBBI OROSZBARÁT UKRÁN KORMÁNYNAK. TRUMP NEMRÉG BOSZORKÁNYÜLDÖZÉSNEK NEVEZTE AZ ÜGYÉSZI VIZSGÁLATOT, SZERINTE INKÁBB HILLARY CLINTON OROSZ ÜGYEIT KELLENE VIZSGÁLNI. RÁLÕTTEK KIJEV MELLETT EGY PUTYIN ELLENI MERÉNYLETTEL VÁDOLT FÉRFI AUTÓJÁRA, A FELESÉGE MEGHALT. HATÁROZATOT HOZOTT EGY SZÖVETSÉGI BÍRÓ A TRANSZNEMÛEK KATONAI SZOLGÁLATA BETILTÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. ALÁÍRTA A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT VÉGÉT JELENTÕ ÚJ TERRORELHÁRÍTÁSI TÖRVÉNYT EMMANUEL MACRON. AZZAL VÁDOLJA EGY FÉRFI SZÍNÉSZKOLLÉGÁJA KEVIN SPACEY-T, HOGY AMIKOR 14 ÉVES VOLT, A 26 ÉVES SPACEY RÉSZEGEN MEGPRÓBÁLT KIKEZDENI VELE. SPACEY KÖZLEMÉNYBEN KÉRT ELNÉZÉST AZ ESETÉRT, MELYRE ÁLLÍTÁSA SZERINT NEM EMLÉKSZIK, MAJD BEJELENTETTE, HOGY HOMOSZEXUÁLIS. FRANCIAORSZÁGBAN A HÉTVÉGÉN TÜNTETÉSEKET RENDEZTEK 11 NAGYVÁROSBAN A SZEXUÁLIS ZAKLATÁS ÉS ERÕSZAK ELLEN. BÜNTETÕELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁT KEZDEMÉNYEZI A MADRIDI ÜGYÉSZSÉG A LEVÁLTOTT KATALÁN KORMÁNY ÉS A PARLAMENT VEZETÕI ELLEN "LÁZADÁS" MIATT. INDULNAK AZ ELÕREHOZOTT HELYI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKON A LEVÁLTOTT KORMÁNY PÁRTJAI. BARCELONÁBAN TÖBB SZÁZEZREN TILTAKOZTAK A KATALÁN FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT ELLEN. AMERIKAI KÜLÖNMEGBÍZOTT: BÉKEFENNTARTÓKAT CSAK AZ OROSZ ERÕK KIVONÁSA UTÁN VEZÉNYELJENEK A DONYEC-MEDENCÉBE. MEGSZAVAZTA A ROMÁN SZENÁTUS A KÖZSZOLGÁLATI HÍRÜGYNÖKSÉG PARLAMENTI FELÜGYELETÉNEK ERÕSÍTÉSÉT. BEISMERTE KIM WALL SVÉD ÚJSÁGÍRÓNÕ FELDARABOLÁSÁT PETER MADSEN DÁN FELTALÁLÓ, DE TOVÁBBRA IS TAGADJA A 30 ÉVES NÕ MEGÖLÉSÉT. OLASZORSZÁGBAN MINTEGY EZER EMBERT MENEKÍTETTEK KI A TERJEDÕ ERDÕTÜZEK MIATT. 70 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT SOM LAJOS BASSZUSGITÁROS, A PIRAMIS EGYÜTTES ALAPÍTÓJA. VÉGSÕ BÚCSÚT VETTEK NEPP JÓZSEF RAJZFILMRENDEZÕTÕL A BUDAKESZI TEMETÕBEN. EGY EMBER MEGHALT, MIUTÁN KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZ KAZÁNHÁZA NYÍRADONYBAN. ÚJRAKEZDÕDÖTT A RÖSZKEI TÖMEGZAVARGÁS MIATT TERRORCSELEKMÉNYEKKEL VÁDOLT AHMED H. TÁRGYALÁSA A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉKEN. 300 ÓRA KÖZMUNKÁRA ÍTÉLT EGY HOLOKAUSZTTAGADÁSSAL VÁDOLT FÉRFIT A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG. NOVEMBER 6-ÁN KEZDÕDIK MEG A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉKEN A KUN-MEDIÁTOR-ÜGYKÉNT ISMERTTÉ VÁLT BÜNTETÕPER.