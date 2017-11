Rétvári: Invázió, csendes hadviselés zajlik

Identitásválság, gyengeség, vereség

Az első felszólal Harrach Péter volt, aki a hanyatló nyugatról szónokolt. A KDNP frakcióvezetője úgy véli, Európa identitás válságban van, kezdi teljesen elveszíteni azt ez pedig maga a gyengeség, amely vereséget jelent az erősebben szemben.

„A nyugat-európai identitásgyengülés bizonytalanságot okoz, a gyengék helyét pedig elfoglalják az erősek. Ez az identitásválság az európai uniós vezetőket és a megtévesztett embereket arra kényszeríti, hogy új identitást keressenek. Ez a gyakorlat bizonyítja, hogy a kultúrák nem egymás mellett élnek, hanem egymás ellen harcolnak” – hangoztatta Harrach.

Hozzátette: az Európai Unió bár megelehetősen rossz helyzetben van, de a közép-európai országok reményt adnak, hiszen „mi még nem vesztünk el”, ellentétben a nyugati országokkal, akiknek - például Franciaországnak -, már nem sok reményük van, h megőrizzék kultúrájukat.

A frakcióvezető szavaira Rétvári Bence reakciójában kiemelte: ha valahol identitás válság alakul ki, oda más identitás költözik be, egy másik kultúra nyomul be és az lesz domináns. Szerinte, szükség van arra, hogy az EU újra fölfedezze és értékessé tegye keresztény gyökereit, ugyanis földrészünkön „invázió, csendes demográfiai hadviselés történik”.

Kiemelte ugyanakkor, hogy Magyarország segíteni kíván azoknak, akik nélkülöznek és szükségük van rá, de azt szeretné, hogy mindenki a saját szülőföldjén boldoguljon.

Mészároséknak jól megy

Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje a magyar családok támogatásával kapcsolatban szólalt fel. A képviselő szerint a kormány komolyan veszi a családok támogatását, csak „szűken értelmezik”: „Mészároséknak, Rogánéknak, Andy Vajnáéknak nagyon jól megy”, de rengeteg magyar család, köztük még több egyszülős család él nehéz körülmények között.

Az ellenzéki párt szerint ezeknek a családoknak nem luxusra van szüksége, mindössze arra, hogy bölcsödébe írathassák a gyerekeiket, ne penészes otthonban éljenek és el tudjanak menni két hétre a Balatonra.

Emellett jó bérekre is szükség van, mivel a szülők egész nap dolgoznak, de nincs megtakarításuk, egy mosógép elromlása is tönkreteheti anyagilag a családot.

Szél úgy véli bővíteni kell a bölcsődei férőhelyeket is, illetve segíteni kell az anyáknak, hogy otthonról is dolgozhassanak. Fontos ezeken kívül az egyszülős családokat is támogatása, hiszen „az elmúlt években a kormány teljes mértékben ellenállt annak, hogy ez megtörténjen”.

Erre a felszólalásra is Rétvári Bence reagált a kormány részéről. Szerinte, bár egyetértenek abban, hogy sokakon kell segíteni, bár nyolc évvel ezelőtt többeken kellett.

Az államtitkár szerint az LMP csak támadja a kormány intézkedéseit, ezzel pedig a magyar családokat is támadja.