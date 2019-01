Rétvári: Egyértelműen Soros áll a vitanap mögött

A KDNP szerint is Soros György áll az Európai Parlament szerdai vitanapja mögött.

Rétvári Bence emlékeztetett: az amerikai milliárdost többször fogadják az Európai Bizottság tagjai, mint a tagországok miniszterelnökeit.

„Egyértelműen Soros György azokat a felületeit használja fel az európai parlamenti kampányban, amelyeket a leginkább ural. Az Európai Parlamentről ő maga tett közzé egy listát, amelyben mutatta, hogy az övé a legerősebb frakció. Az Európai Parlamentet uralja a leginkább, ezzel a témával igyekszik egyrészről Magyarország ellen is egy hadjáratot folytatni, Orbán Viktor ellen is, a magyar kormány ellen is, amelyek a legerélyesebben szemben állnak az ő migrációpárti, az európai lakosságot lecserélő politikájával” – nyilatkozta az Emmi parlamenti államtitkára.