Rétvári Bence szerint Magyar Péter retteg Varga Judit visszatérésének lehetőségétől

2025. október 24., péntek 17:47 | Magyar Nemzet
Rétvári Bence Varga Judit Magyar Péter

Magyar Péter retteg attól, hogy a volt felesége visszatérhet a politikába – jelentette ki az államtitkár a szombathelyi Kereszténydemokrata Esten.

A kereszténység jelentőségéről és Varga Judit visszatéréséről is nyilatkozott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Vas vármegyei Vaol.hu hírportálnak. Rétvári Bence arra a kérdésre, miszerint visszatér Varga Judit a magyar közéletbe, ezt felelte: Láthatóan erről sokaknak van véleménye, de egy bizonyos: Magyar Péter retteg ennek lehetőségétől. Volt felesége jól ismeri, ezért nagyon fél attól, hogy Varga Judit megjelenne a politikában.

Az államtitkár a beszélgetés során kitért arra is, hogy három év után most először merte valaki rajta kívül kimondani a keresztény szót az Európai Unió Belügyi Tanács ülésén. Idéztem már a pápát is – ilyenkor először zavart csend következik, majd néhányan halkan elismerik: tulajdonképpen igazam van – tette hozzá.

Rétvári Bence az interjúban a jövő évi választás tétjéről, szuverenitásunk megőrzéséről, az életveszélyes brüsszeli kotta alkalmazásáról is nyilatkozott: A Tisza Párt programalkotói azt mondják el újra és a fórumokon, amit Brüsszelben mondanak nekik, amit mi évente megkapunk jelentéseikben. Míg mi azonban ezeknek ellenálltunk, ők végrehajtanák őket – hangoztatta.

Fotó: Shutterstock

 

 

