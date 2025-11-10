Keresés

2025. 11. 10. Hétfő
Belföld

Rétvári Bence: Orbán Viktor képes volt arra, amit rajta kívül senki nem tudott volna elérni Európában

2025. november 10., hétfő 21:22 | MTI

Csak Orbán Viktor és Donald Trump személyes kapcsolatának, egy évtizede tartó szövetségének köszönhető az, hogy a magyar emberek könnyebben tudnak belevágni ebbe a télbe, mert nem fog radikálisan megnőni sem a rezsi, sem a tankolás díja - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Nagyatádon hétfőn.

  • Rétvári Bence: Orbán Viktor képes volt arra, amit rajta kívül senki nem tudott volna elérni Európában

Rétvári Bence a kormánypártok országjárásának a Somogy vármegyei városban tartott fórumát megelőző sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a múlt heti washingtoni csúcstalálkozón Orbán Viktor képes volt arra, - amit rajta kívül senki nem tudott volna elérni Európában - hogy Magyarországnak továbbra is legyen lehetősége olcsóbb orosz energiaimportra,

ezáltal karácsonyra ne nőjön a benzinár ezer forint fölé, ne emelkedjen a rezsi a két- vagy akár a háromszorosára.

Hozzátette, az üzemanyag drágulása és a rezsi emelkedése inflációgerjesztő hatással bírna, megnehezítené a családok, a vállalkozások, a települések jövőjét.

Az államtitkár az orosz-ukrán háborúról azt mondta, Európa vezetői egyre inkább belemennek abba a háborús spirálba, amiből nem tudnak kilépni, egyre inkább háborúpártivá válnak és egyre radikálisabb lépéseket hoznak annak érdekében, hogy egész Európát berántsák a háborúba.

Ukrajna európai uniós tagsága is arról szól, hogy az unióhoz közelebb hozzák a háborút, de egyre nagyobb kockázatnak teszik ki az európai embereket

- hangoztatta.

Megítélése szerint Európa vezetői azért nem tudnak az álláspontjukon változtatni, mert akkor elismernék, a háború kirobbanásakor és az azt követő hónapokban hibás döntések sorozatát hozták meg: "nem annak az érdekében politizáltak, hogy a háborút minél hamarabb lezárják, hanem újabb fegyverek és újabb pénzek küldésével csak egyre terebélyesítették a háborút", amely egyre nagyobb pusztítást, szenvedést okoz.

"Ehhez képest Magyarország a kezdetektől fogva békepárti álláspontra helyezkedett"

- mutatott rá. Hozzáfűzte, akkor nem sokan voltak ezen az állásponton, de "a szlovák vezetéssel, a leendő cseh kormánnyal, valamint más politikai erőkkel egyre többen vagyunk".

Kiemelte, a békepárti tevékenységben az egyik legfőbb szövetséges Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, "aki a múlt héten is megerősítette azt az elkötelezettségét, hogy támogatja a békét, támogatja Orbán Viktort és elismeri Magyarország gazdasági érdekeit".

Kitért rá,

a Fidesz és a KDNP politikusai arra buzdítják az embereket, írják alá a háborúellenes, békepárti aláírásgyűjtő íveket,

mert így fel tudják mutatni, hogy nemcsak a kormánypártok álláspontja, hogy a háborúnak véget kell vetni és békében kell élni Európában, hanem sok százezer magyar ember is ugyanígy gondolja.

Minden magyar embernek itt a lehetőség, hogy cselekedjen a béke érdekében - hangoztatta.

Fotó: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtt tartott sajtótájékoztatón Nagyatádon, a T25 Művészeti Galéria és Közösségi Házban 2025. november 10-én. MTI/Katona Tibor

 

