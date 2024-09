Rétvári Bence: minden idők legnagyobb léptékű béremelése zajlik a pedagógusoknál

Az államtitkár rámutatott arra is, hogy a pedagógus béremelés hatása látható a felvételi számokban is: 20 évvel ezelőtt körülbelül 5 ezer fiatalt vettek fel pedagógusképzésre, 10 évvel ezelőtt körülbelül 9 ezret, míg az idei évben rekordszámú, mintegy 15 ezer hallgatót vettek fel pedagógusképzésre.

Rétvári Bence kiemelte azt is, az új teljesítményértékelési rendszer abban is segít, hogy pályán tudja tartani a legjobb képességű pedagógusokat, akik a legtöbbet teszik a diákokért. A rendszer a jövő évi béreket fogja először érezhető mértékben befolyásolni - jegyezte meg.

Kiemelte azt is, hogy az Országgyűlés által elfogadott, az új pedagógus életpályáról szóló szabályozással ösztönzik a fiatalokat a pedagóguspálya választására, hiszen már fiatalon is magasabb összeget lehet keresni.

