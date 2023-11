Rétvári Bence: minden baloldali politikus külföldi támogatásra alapozta a kampányát + videó

Megosztás itt:

Szelektív a családpolitika, ugyanis nem mindenki boldogulását akarja segíteni a kormány – vélekedett napirend előtti felszólalásában az LMP képviselője. Kanász-Nagy Máté a CSOK pluszt is kifogásolta.

A kulturális és innovációs minisztérium államtitkára emlékeztetett: családbarát fordulat 2010-ben következett be Magyarországon.

Minden egyes forint, amit a magyar családokra költünk, a nemzetünk jövőjének építését szolgálja. Ennek érdekében minden évben emeljük a családokra fordított költségvetési összeget, és most a válsághelyzetben sem spórolunk a családokon, hiszen ma már több mint harminc féle különböző kormányzati intézkedéssel segítjük a magyarok életét – hangsúlyozta Vitályos Eszter, a kulturális és innovációs minisztérium államtitkára.

A Mi Hazánk képviselője azt szorgalmazta, hogy tegyék nyilvánossá a képviselők kettős állampolgárságát. Novák Előd példaként említette a momentumos Bedő Dávid svéd, vagy Márki-Zay Péter kanadai állampolgárságát.

A Belügyminisztérium államtitkára ugyanakkor megjegyezte: minden baloldali politikus külföldi támogatásra alapozta a kampányát.

Minden baloldali politikus, akár kettős állampolgár, akár nem, akár más országba született, akár nem, akár volt más állampolgársága, akár nem, a teljes kampányukat arra alapozták, hogy külföldről kapnak ahhoz támogatást. Külföldről kapnak konkrétan pénzt, külföldről kapnak konkrétan olyan fizetett médiahátteret, a dollármédiát, ami az ő üzeneteiket közvetíti, külföldről kapnak technikai támogatást – mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A momentumos Bedő Dávid a fiatalok szavazati jogáért szólalt fel. A DK-s Varjú László pedig hazánk orosz energiafüggőségét sérelmezte.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára válaszában emlékeztetett arra, amikor Gyurcsány Ferenc otthonában fogadta az orosz elnököt.