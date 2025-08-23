Rétvári Bence kőkemény üzenete: Háború? Magyarország kimarad, PONT!

Megosztás itt:

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára megrázó üzenettel állt a nyilvánosság elé a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapján, Budapest I. kerületében, a hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcoltak emlékművénél.

„A történelmi tapasztalatok világosak: a háborúra az egyetlen jó válasz a kimaradás!” – jelentette ki, hangsúlyozva, hogy a kisebb országok, mint Magyarország, csak vesztesként kerülhetnek ki a nagyhatalmak összecsapásaiból. A háborúk kiszámíthatatlan pusztítása és a totalitárius ideológiák rombolása ellen a béke, a nemzeti értékek és a család védelmét állította a középpontba. Rétvári szerint a 20. század szörnyűségei – a kommunizmus és a nácizmus – nem magyar gyökerűek, mégis mély sebeket ejtettek hazánkon. A 86 évvel ezelőtt aláírt Hitler-Sztálin-paktum tökéletes példa arra, hogy a totalitárius rendszerek hogyan szövetkeztek szuverén országok elpusztítására, majd fordultak egymás ellen. „Ezek az ideológiák a háborúk által meggyengített társadalmakban vertek gyökeret, elpusztítva a középosztályt. Béke és erős polgárság mellett a szélsőségeknek nincs esélyük” – fogalmazott az államtitkár, kiemelve, hogy Magyarország jövője a nemzeti függetlenségre, a keresztény értékekre és a családok támogatására épül.

A kommunizmus és a nácizmus több mint százmillió emberéletet követelt, és Magyarország különösen gazdag az elnyomás tragikus emlékeiben. A hortobágyi kényszermunkatáborok szörnyűségei, ahol ártatlan családokat fosztottak meg mindenüktől, a mai napig fájó sebek. Böröcz László, az I. kerület polgármestere megrendítően fogalmazott: „A Hortobágy, a magyarság szabadságának jelképe, ezeknek az embereknek a megaláztatást jelentette.” Hangsúlyozta, hogy a szombati megemlékezés nem csak a hortobágyi áldozatok előtt tiszteleg, hanem a recski foglyok és a koncepciós perek áldozatai előtt is, akiknek hite erősebbnek bizonyult az elnyomó rendszereknél.

Vecsernyés Aranka, a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesületének elnöke szerint az internálások tragédiája családok ezreit tette nincstelenné, gyerekektől és fiataloktól rabolta el a gondtalan éveket. „A mai generációk sokszor nem is tudnak ezekről a borzalmakról, pedig a közös múlt ismerete nélkül nincs társadalmi szolidaritás” – figyelmeztetett, arra kérve mindenkit, hogy az emlékezés lángját tovább hordozzák.

Rétvári Bence arra is rámutatott, hogy a nyugati országoknak is meg kell ismerniük Kelet-Európa történelmét, hiszen a kommunizmus áldozatainak európai emléknapját csak 2011-ben vezették be, és az ENSZ hivatalos emléknapja máig hiányzik, hiába kezdeményezte Magyarország többször is. A szabadság és az emberi méltóság védelme nem magától értetődő – minden nemzedéknek harcolnia kell érte. Ez a megemlékezés nem csupán a múlt sebeit idézi fel, hanem erőteljes üzenet a jelennek és a jövőnek: Magyarország a békét, a függetlenséget és a családot választja a háborúk és szélsőségek helyett.

