Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 23. Szombat Bence napja
Jelenleg a TV-ben:

Tisza: A digitális blöff

Következik:

Célpont extra 18:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Rétvári Bence kőkemény üzenete: Háború? Magyarország kimarad, PONT!

2025. augusztus 23., szombat 16:30 | MTI

Rétvári Bence történelmi tanulsággal figyelmeztet: a háború csak szenvedést hoz a kisebb országokra, ezért Magyarország a béke és a nemzeti értékek útját választja! A totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapján keményen odaszólt a szélsőségeknek, és a család, hit, függetlenség szentségét hangsúlyozta. Kattints, és tudd meg, miért kell mindenkinek ismernie a múltat a jövő védelméért!

  • Rétvári Bence kőkemény üzenete: Háború? Magyarország kimarad, PONT!

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára megrázó üzenettel állt a nyilvánosság elé a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapján, Budapest I. kerületében, a hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcoltak emlékművénél.

„A történelmi tapasztalatok világosak: a háborúra az egyetlen jó válasz a kimaradás!” – jelentette ki, hangsúlyozva, hogy a kisebb országok, mint Magyarország, csak vesztesként kerülhetnek ki a nagyhatalmak összecsapásaiból. A háborúk kiszámíthatatlan pusztítása és a totalitárius ideológiák rombolása ellen a béke, a nemzeti értékek és a család védelmét állította a középpontba. Rétvári szerint a 20. század szörnyűségei – a kommunizmus és a nácizmus – nem magyar gyökerűek, mégis mély sebeket ejtettek hazánkon. A 86 évvel ezelőtt aláírt Hitler-Sztálin-paktum tökéletes példa arra, hogy a totalitárius rendszerek hogyan szövetkeztek szuverén országok elpusztítására, majd fordultak egymás ellen. „Ezek az ideológiák a háborúk által meggyengített társadalmakban vertek gyökeret, elpusztítva a középosztályt. Béke és erős polgárság mellett a szélsőségeknek nincs esélyük” – fogalmazott az államtitkár, kiemelve, hogy Magyarország jövője a nemzeti függetlenségre, a keresztény értékekre és a családok támogatására épül.

A kommunizmus és a nácizmus több mint százmillió emberéletet követelt, és Magyarország különösen gazdag az elnyomás tragikus emlékeiben. A hortobágyi kényszermunkatáborok szörnyűségei, ahol ártatlan családokat fosztottak meg mindenüktől, a mai napig fájó sebek. Böröcz László, az I. kerület polgármestere megrendítően fogalmazott: „A Hortobágy, a magyarság szabadságának jelképe, ezeknek az embereknek a megaláztatást jelentette.” Hangsúlyozta, hogy a szombati megemlékezés nem csak a hortobágyi áldozatok előtt tiszteleg, hanem a recski foglyok és a koncepciós perek áldozatai előtt is, akiknek hite erősebbnek bizonyult az elnyomó rendszereknél.

Vecsernyés Aranka, a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesületének elnöke szerint az internálások tragédiája családok ezreit tette nincstelenné, gyerekektől és fiataloktól rabolta el a gondtalan éveket. „A mai generációk sokszor nem is tudnak ezekről a borzalmakról, pedig a közös múlt ismerete nélkül nincs társadalmi szolidaritás” – figyelmeztetett, arra kérve mindenkit, hogy az emlékezés lángját tovább hordozzák.

Rétvári Bence arra is rámutatott, hogy a nyugati országoknak is meg kell ismerniük Kelet-Európa történelmét, hiszen a kommunizmus áldozatainak európai emléknapját csak 2011-ben vezették be, és az ENSZ hivatalos emléknapja máig hiányzik, hiába kezdeményezte Magyarország többször is. A szabadság és az emberi méltóság védelme nem magától értetődő – minden nemzedéknek harcolnia kell érte. Ez a megemlékezés nem csupán a múlt sebeit idézi fel, hanem erőteljes üzenet a jelennek és a jövőnek: Magyarország a békét, a függetlenséget és a családot választja a háborúk és szélsőségek helyett.

Oszd meg te is ezt a történetet, és állj ki a szabadságért, amelyért elődeink annyi áldozatot hoztak! 

Forrás: MTI

Fotó: MTI

 

További híreink

Kapu Tibi útja a hírnév felé – Így fordult fel hetek alatt az űrhajós élete

A Magyar Állami Operaház főigazgatója - Méltatlan, amit előadásában képviselt Ajsa Luna + videó

Egészen szürreális: pörköltet főztek az aluljáróban - Videó

Varga Judit elhúzta Magyar Péter nótáját, a nyár slágere tarol az interneten

Gyors észpróba: 10 kérdésből kiderül, zseni vagy-e valójában

Támadás érte Erdélyt

Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: Trump érintettségéról kiderült az igazság + videó

PL: Manchester City–Tottenham

CSAK ERŐS IDEGZETŰEKNEK - Sokkoló titkok derültek ki a nagydorogi csecsemőgyilkosságról

További híreink

CSAK ERŐS IDEGZETŰEKNEK - Sokkoló titkok derültek ki a nagydorogi csecsemőgyilkosságról

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

„Nagyon dühös vagyok” – üzente Orbán Viktornak Donald Trump

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen
2
Ukrán zsarolás: Magyarország a célkeresztben
3
Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: Trump érintettségéról kiderült az igazság + videó
4
CSAK ERŐS IDEGZETŰEKNEK - Sokkoló titkok derültek ki a nagydorogi csecsemőgyilkosságról
5
Ruszin-Szendi Romulusz a testőrök segítségével menekült a válaszadás elől + videó
6
A Magyar Állami Operaház főigazgatója - Méltatlan, amit előadásában képviselt Ajsa Luna + videó
7
Trump két héten belül eldönti: Szankciók, vámok vagy totális fordulat az ukrán-orosz háborúban
8
Az energiajogász: Hét tény, amit nem akarnak, hogy tudj + videó
9
Égen-földön keresik a 12 éves Kozák Szántinót
10
Vezércikk – Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!