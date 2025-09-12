Keresés

Belföld

Rétvári Bence keményen odaszól: a Tisza Párt és a Migrációs Paktum elbukik, Magyarország nem lesz bevándorlóország

2025. szeptember 12., péntek 16:00 | MTI

Rétvári Bence élesen kritizálta a Tisza Pártot, amiért az szerinte Brüsszel migrációpárti politikáját támogatja. Az államtitkár szerint a párt a Migrációs Paktummal és a betelepítési kvótákkal veszélyeztetné Magyarország biztonságát, de a Fidesz-KDNP kitartó ellenállása megvédi az országot a bevándorlástól.

  • Rétvári Bence keményen odaszól: a Tisza Párt és a Migrációs Paktum elbukik, Magyarország nem lesz bevándorlóország

"A Tisza Párt a migráció kapcsán is úgy táncol, ahogy Brüsszelben fütyülnek, szerintük a helyzetet +az uniós joggal összhangban+ kellene kezelni. Ez a migránsok tömeges befogadást és kvóták szerinti szétosztását jelentené, a határon pedig óriási migránstábor, migránsgettó jönne létre. Nőne a bűnözés és a terrorizmus veszélye" - írta az államtitkár.

Rétvári Bence hangsúlyozta: a Tisza Párt nem a magyar emberek érdekeit képviseli Brüsszelben, hanem beállt a migrációpárti erők közé. A Tisza EP-képviselői több alkalommal is támogatták a brüsszeli Migrációs Paktumot, a betelepítési kvótákat és a Magyarországot sújtó pénzbírságot.

"Mi viszont nem engedjük be az illegális migránsokat, következetesen ellenállunk az uniós migrációpárti nyomásnak 10 éve, ezzel megvédjük Magyarország biztonságát. Amíg Fidesz-KDNP kormány van, addig Magyarország nem lesz bevándorlóország!" - zárta bejegyzését Rétvári Bence.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

