Rétvári Bence hangsúlyozta, ma már elengedhetetlen, hogy a diákok már általános iskolában is tanuljanak a mesterséges intelligenciáról, hiszen életük szerves részét képezik. Idén multimédiás elemek, felhő alapú technológiák, szövegszerkesztés, számítógépes grafika tantárgyai is lesznek a diákoknak.

