Rétvári Bence: Elfogadhatatlan, hogy egy politikus fegyverrel ment civilek közé

Kósa Lajos közölte: a bizottság áttekintette a fegyvertartást szabályozó jogszabályokat annak kapcsán, hogy Ruszin-Szendi Romulusz elismerte, fegyvert tartott magánál egy nyilvános gyűlésen.

"Azt észleltük, hogy több olyan jogszabály van, amit ha visszaélésszerűen használnak, akkor a jogszerűség látszatát lehet kelteni, de mégis súlyosan sérti azt a közérdeket, hogy Magyarországon egy választói gyűlésre bárki abban a biztos tudatban menjen el, hogy ott nincsen emberélet kioltására alkalmas fegyver, eszköz, robbanószer" - fogalmazott.

Hangsúlyozta: a bizottság a parlamenthez fordul, hogy egy parlamenti határozat formájában hívják fel a kormány figyelmét az általuk észlelt joghézagokra, kiskapukra. Az egyik ilyen a fegyvertartási engedély visszavonása szabálysértési eljárás megindulása esetén - mutatott rá. A másik javaslat, hogy tisztázzák a gyűlés, a szabad gyülekezés, a választói esemény fogalmát, "hogy minden esetben biztos legyen egy magyar polgár abban, hogy ott senkinél lőfegyver, emberélet kioltására alkalmas eszköz nincsen" - tette hozzá Kósa Lajos.

Rétvári Bence azt mondta: azért vitatta meg a fenti kérdést a honvédelmi és rendészeti bizottság, mert három évtizede nem ismernek olyan esetet, amikor egy politikus fegyverrel ment volna el egy gyűlésre. "Nem ismerünk olyan esetet, amit Ruszin-Szendi Romulusz megtett: civilek közé, idősek közé, gyerekek közé, fegyverrel az oldalán ment oda. Ez elfogadhatatlan" - húzta alá, hozzátéve: ez egy olyan irány, amit meg akarnak állítani.

"Látjuk külföldi országok példájában, hogy hova vezet az erőszaknak az elharapódzása, mi ezt csírájában meg akarjuk állítani, nem akarjuk megengedni, nem vagyunk hajlandóak elfogadni, hogy valaki fegyverrel menjen békés emberek közé" - magyarázta.

Az államtitkár rámutatott: az alaptörvény és a jogszabályok egyértelművé teszik, hogy a békés gyülekezés joga biztosított mindenkinek. Szavai szerint a gyülekezési törvény és minden más vonatkozó jogszabály ezért kizárja azt, hogy bárki bármikor fegyverrel menjen más emberek közé egy ilyen politikai gyűlésre, vagy bármilyen más gyűlésre, rendezvényre. "Nem elfogadható, hogy valaki átlépi ezt a vörös vonalat, amit a jogszabályok is megtiltanak, meg hát a józan ész is megtilt" - hangsúlyozta Rétvári Bence.

Az államtitkár felidézte, hogy Ruszin-Szendi Romulusz ellen szabálysértési eljárás indult a nyilvános rendezvényen való fegyverviselés kapcsán, amit ő maga és a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is elismert.

Ugyanakkor azóta újabb felvételek is előkerültek, amelyeken az látható, hogy nyilvános eseményen, szabadtéren is tartalmazhat az ő ruházata lőfegyvert - emelte ki, hozzátéve: ha beigazolódik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz rendszeresen, akár zárt téri gyűlésekre, akár nyilvános eseményekre fegyverrel az oldalán járt, az "egyértelműen bűncselekmény."

"A büntető törvénykönyvünk ezt a tényállást tartalmazza, amikor valaki gyűléseknek, rendezvényeknek a békés jellegére vonatkozó szabályokat megsérti" - fogalmazott, megjegyezve: ha bebizonyosodik, hogy máskor is volt nála fegyver, akkor az megalapozottá teheti egy büntetőeljárás elindítását is.

Barthel-Rúzsa Zsolt katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár azt mondta: a Honvédelmi Minisztérium támogatja azt a kezdeményezést, amely határozati javaslatban kéri fel a kormányt arra, hogy a szabályozást és a szükséges jogokat harmonizálja és adott esetben szigorítsa is. "Fegyvernek vagy fegyvernek látszó tárgynak politikai gyűléseken, közéleti szereplők kezében egészen egyszerűen nincsen helye. Nincs semmi, ami ezt indokolná, hogy fegyverrel jelenjen meg, közéleti szereplő Magyarországon" - szögezte le.

Hozzátette: egy politikai rendezvényen, gyermekek, civilek, nagymamák lehetnek jelen, a volt vezérkari főnöknél nem lehetett volna fegyver.

"Láthatóan Ruszin-Szendi Romulusz rossz idegállapotban van" - állapította meg az államtitkár, aki kiemelte: Magyarország eddig a béke szigete volt, ahol politikai vitákat lehetett folytatni, de az erőszak politikai rendezvényeken nem volt megengedett.

"Szeretnénk, ha ez továbbra is így maradna, ezért támogatunk minden olyan jogszabályi változást, ami ezt lehetővé teszi" - jegyezte meg.

Forrás: MTI

Fotó: MTI