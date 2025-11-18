Keresés

2025. 11. 18.
Belföld

Rétvári Bence: Az oktatás modernizációját szolgálja a tanulmányi dokumentumok terén való digitális átállás

2025. november 18., kedd 06:36 | Világgazdaság

A kormány döntése alapján a papíralapú bizonyítványok helyét fokozatosan átveszik a digitális, közhiteles tanulmányi dokumentumok. Az iskolai eredményeket akár 80 évig elektronikus formában őrzik majd, így tartósabb és biztonságosabb nyilvántartás jön létre a papíralapú bizonyítványoknál. A parlament emellett tárgyalta a műhús tiltását és több igazságügyi módosítást is.

  • Rétvári Bence: Az oktatás modernizációját szolgálja a tanulmányi dokumentumok terén való digitális átállás

 

Az oktatás teljes digitalizációjához egy lépéssel ismét közelebb kerül Magyarország: a kormány döntése szerint a papíralapú bizonyítványok szerepét fokozatosan átveszi a közhiteles digitális tanulmányi nyilvántartás. A tervek szerint a különböző iskolai eredményeket legalább 80 évig elektronikus formában őrzik majd, így a diákok és a felnőttek életútjához kapcsolódó dokumentumok tartósan, elérhetően és sértetlenül maradnak meg. Papírbizonyítvány továbbra is jár majd, ám a hiteles igazolás a jövőben nem a könnyen elveszíthető vagy megrongálódó nyomtatott lap lesz, hanem a digitális formátum.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint az átállás egyrészt az oktatás modernizációját szolgálja, másrészt hosszú távon csökkenti a bizonyítvány-kiállítással és -pótlással kapcsolatos adminisztratív terheket. A digitális tárolás mellett a kormány a diagnosztikai ellátórendszer korszerűsítését is kiemelten kezeli: országszerte több tucat új CT- és MR-berendezés érkezik a kórházakba, amelyek üzemeltetését a jövőben egységesen az állam látja el. Ezzel megszűnnek a magáncégek által működtetett, úgynevezett „beágyazott” rendszerek, amelyek eddig eltérő működési logikát követtek.

A parlament emellett rövid vitát folytatott a laboratóriumi körülmények között előállított hús, vagyis a műhús előállításának és forgalmazásának tilalmáról is. A javaslat világosan rögzíti a laborhús fogalmát, az előállítás és az értékesítés tilalmát, valamint a megszegéséhez kapcsolódó szankciókat. Orvosi és állatgyógyászati célú használatra ugyanakkor továbbra is lehetőség marad, így a teljes tiltás nem zár el minden kutatási irányt.

Fotó: MTI

Háború Ukrajnában

