Rétvári Bence: Az év végére eléri a hatszázezret a diákoknak ingyen kiosztott laptopok száma + videó

Megosztás itt:

A Budapest IV. kerületi Károlyi István Általános Iskola és Gimnáziumba is érkeztek igénylések okos eszközökre. Az igazgató szerint ezek a készülékek már évek óta segítik a diákok fejlődését.

Másfél évtizeddel ezelőtt még a tankönyvekért is fizetniük kellett a családoknak, míg ma már a laptopokat is ingyen kapják. Erről a Belügyminisztérium államtitkára beszélt. Rétvári Bence kiemelte, 32 milliárd forintot biztosított a kormány ebben az évben a laptopok beszerzésére. A ráfordítás mára az elmúlt évek beszerzéseit is tekintve meghaladta a 200 milliárd forintot.