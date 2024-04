Rétvári Bence: A magyar kormány tovább szigorítja a gyermekvédelmi intézkedéseket + videó

Menczer Tamás: Magyar Péter úgy hazudik, mint Gyurcsány, és azon az úton megy, mint Márki-Zay + videó

A kommunikációs igazgató hozzátette: "Most nézzük mit mondott, a külföldi támogatókról: Még a látszatát is el kell kerülni hogy valaki külföldről akarja leváltani a kormányt. Persze hazudott, a külföldiek, értsd amerikaiak, ott vannak mögötte, ezt a barátnője vallotta be."