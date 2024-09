Rétvári Bence: a kormány megnégyszerezte a gyermekétkeztetésre fordított összeget

Elmondta: a bölcsődés, óvodás korosztály nagy része ingyen vagy kedvezményesen, az iskolákban a tanulók nagy része kedvezményesen étkezik. a jövő évi költségvetésben is prioritás a gyermekétkeztetés finanszírozása, és legalább az idén biztosított forrással jövőre is számolhatnak az önkormányzatok - fűzte hozzá.

Rétvári Bence a Kispesti Bolyai János Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatón elmondta: a kormány számára kiemelten fontos, hogy minél szélesebb körben biztosítsa az egészséges, változatos ételeket a gyermekeknek, ezért 2010 óta bővítették a kedvezményes vagy ingyenes étkezésre jogosultak körét, és időben is kiterjesztették a lehetőségét, így már az őszi, téli és tavaszi szünetben is igénybe lehet venni azt.

