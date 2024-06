Rétvári Bence: A kormány az elmúlt években 88 milliárdot biztosított a budapesti egészségügyi fejlesztésekre

Rétvári Bence kitért arra is, hogy a kormány az elmúlt években a fővárosi és a kerületi egészségügyi fejlesztésekhez abban az ütemben biztosította a forrásokat, ahogy ezt a főváros igényelte. Ugyanakkor ez a másik oldalról nem mondható el, hiszen a főváros nem haladt abban az ütemben, mint amit önmaga vállalt, így Budapest "nagyon nagy léptékű" késésben van a saját maga által vállalt ütemezéshez képest is - mondta.

