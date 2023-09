Rétvári Bence: a gyerekek biztonsága a legfontosabb

Megosztás itt:

Rétvári Bence a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az esemény széleskörű összefogásban valósul meg: mások mellett a rendőrség, a tűzoltóság, a mentők, a vöröskereszt és a Magyar Biztosítók Szövetsége vesz részt a szervezésben.

Az elmúlt hét évben 75 ezer diák vett részt a rendezvénysorozaton, valamint 3,6 millióan tekintették meg az ezzel kapcsolatos videókat a legnagyobb videómegosztó portálon – közölte az államtitkár. Rétvári Bence kiemelte, nagyon fontos az iskolákban is a biztonságra való nevelés, ezért a gyerekek életkorának megfelelő ismeretek a biztonságos közlekedésről a Nemzeti Alaptantervben is szerepelnek.

Óberling József, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője, az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságának ügyvezető elnöke azt mondta, hogy Magyarországon évente 14-15 ezer személyi sérüléses baleset történik, amelyekben 1000-1500 gyerek sérül meg sokszor amiatt, hogy nem megfelelő gyerekülésbe ültetik a gyereket, valamint a szülők túllépik a megengedett sebességet, és saját magukat sem kötik be, így rossz példát is mutatnak. Ezért tartják ezen a héten a Safety Days-t is, amelynek részeként szerdán épp a passzív biztonsági eszközök, azaz a biztonsági öv és a gyerekülés használatát fogják kiemelten ellenőrizni – ismertette Óberling József. Hozzátette, a Biztonság hete rendezvényeinek célja az is, hogy a gyerekeken keresztül szülőket is tanítsák.

Erdős Mihály, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke elmondta, hogy a 2017-ben indult rendezvényhez mostanra több mint 20 társadalmi szervezet kapcsolódott, és a Biztonság hete határokon túlnyúló kezdeményezéssé vált, mert Ausztriában, Szlovéniában és Bulgáriában is tartanak a magyarhoz hasonló rendezvényt, amelyen játékos stílusban próbálják megszólítani a gyerekeket.

Fülep László, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) országos tűzoltósági főfelügyelője arról beszélt, hogy Magyarországon évente körülbelül hétezer lakástűz keletkezik, ezért a szervezet a tüzek megelőzésére helyezi a hangsúlyt a rendezvényen.

Christián László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese azt mondta, hogy az elmúlt öt évben az intézményük is támogatja a rendezvényt, amely országszerte több helyszínen is megvalósul, és amelynek idei kiemelt témája a gyalogos átkelőhelyek használata. Felhívta rá figyelmet, hogy a legtöbb baleset tudatos magatartással, kis odafigyeléssel elkerülhető lenne. A rektorhelyettes úgy fogalmazott, "a campuson több mint kétezer egyenruhás tanul, így ennél biztonságosabb helyszínt nem is választhattak volna a szervezők", ráadásul nemsokára elkezdődik egy új beruházás is, a Természettudományi Múzeum melletti területen építenek majd fel a katasztrófavédelem számára egy speciális kiképzőközpontot.

A szervezők tájékoztatása szerint a szeptember 18. és 23. között tartott eseménysorozat fő szervezői az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága és a Magyar Biztosítók Szövetsége, a megyénként legalább egy helyszínen megvalósuló rendezvény középpontjában a balesetmegelőzés, a környezet és az egészség védelme áll.

MTI

Fotó: Youtube