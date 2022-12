Rétvári: Az MSZP akkor nem tiltakozott, amikor a miniszterelnök-jelöltje a minimálbér eltörléséről beszélt

Megosztás itt:

Az MSZP-s politikus szerint Lengyelországban és Szlovákiában is magasabb minimálbérrel számolnak, és már a románok tervei is meghaladják a magyar összeget. Komjáthi emiatt azt kérte a kormánytól, hogy vezessenek be többkulcsos adózást, akik többet keresnek, azok ne csak összegszerűen, hanem arányaiban is fizessenek több adót. Azt is követeli az MSZP vezetője, hogy a minimálbér legyen tárgyalás eredménye. – Hozzák el a munkabékét! – kérte a kormány képviselőit Komjáthi Imre. Harmadik kívánsága az volt, hogy minden politikai pozícióban lévő személy fizetését fagyasszák be április 3-i szinten.

– A minimálbéresekért való aggodalma akkor lenne minimálisan hiteles, ha amikor kormányoztak, akkor lerakták volna ennek az alapjait, vagy ha felszólaltak volna Márki-Zay Péter azon kijelentése ellen, amikor arról beszélt, hogy nem tartja szükségesnek a minimálbért

– jelezte válaszában a Belügyminisztérium államtitkára.

Rétvári Bence szerint annyira hiteles Komjáthi Imre mostani felszólalása, mint annak idején, amikor az éhségmeneten Simon Gábor MSZP-alelnökkel együtt vonultak.

– Csak a dollárbaloldal miniszterelnök-jelöltje volt az elmúlt harminc évben, aki azt mondta, hogy a minimálbért el kell törölni – tette hozzá az államtitkár.

Rétvári Bence emlékeztetett, a szocialisták nyolcévnyi kormányzás alatt 23 500 forinttal emelték a minimálbért.

Az ezt megelőző nyolc évben, a jobboldali kormány idején, 75 ezer forintról 200 ezerre emelkedett a minimálbér.

Az államtitkár azt is elmondta, hogy az emelések előtt a baloldal rendre a munkaerőpiac összeomlásától tartott, a munkanélküliség növekedéséről vizionáltak.

– Ehhez képest jelenleg négy ország van Európában, ahol alacsonyabb a munkanélküliség, mint nálunk

– közölte Rétvári Bence.

A közmunkával kapcsolatosan az államtitkár felidézte, hogy annak bevezetésekor a segélyek világából kellett kilépni. Az volt a cél, hogy legyen egy érezhető lépés a munka világa felé.

– Mindenkinek segít az állam, ezért van a közfoglalkoztatás is, aminek a megszűnéséről is álhíreket terjesztett a baloldal – emlékeztetett Rétvári.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán