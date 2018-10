Rétvári: a világszínvonal nem a CEU-n van

2018. OKTÓBER 29., HÉTFÕ MANFRED WEBER JELÖLTSÉGÉT FOGJA TÁMOGATNI AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKI TISZTSÉGÉRE ORBÁN VIKTOR, ÉS AZ RMDSZ ELNÖKE, KELEMEN HUNOR. OGY: A MENTELMI BIZOTTSÁG SIMONKA GYÖRGY MENTELMI JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT JAVASOLJA. LMP: A KORMÁNYOLDAL CSAK PROPAGANDACÉLOKRA HASZNÁLJA A MIGRÁCIÓS KRÍZIST, A PROBLÉMA MEGOLDÁSÁÉRT SEMMIT SEM TESZNEK. GULYÁS GERGELY: JELENTÕS BERUHÁZÁSOK LESZNEK A MEGÚJULÓ SZENT JÁNOS KÓRHÁZBAN ÉS NAGYOBB SZEREPET KAP A KÚTVÖLGYI SZAKRENDELÕ IS. NOVEMBER 1-TÕL DUPLÁJÁRA EMELKEDIK A KÖZMUNKÁSOK ELHELYEZKEDÉSI JUTTATÁSA - JELENTETTE BE VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER. AZ ÕSZI SZÜNETBEN IS IGÉNYELHETIK AZ INGYENES ÉTKEZTETÉST A RÁSZORULÓ GYEREKEK SZÜLEI, A KORMÁNY ERRE IDÉN 6,5 MRD FT-OT KÜLÖNÍTETT EL. LEGKÉSÕBB SZERDÁIG MEGKAPJÁK AZ OKTÓBERI CSALÁDTÁMOGATÁSOKAT A GYEREKES CSALÁDOK. AGRÁRKAMARA: A SÁRGARÉPA TERMÕTERÜLETE ÚJRA ELÉRHETI A RENDSZERVÁLTÁS KÖRÜLI 2000 HEKTÁRT. MAVIR: AZ ÓRAÁTÁLLÍTÁSSAL EGY KISVÁROS EGÉSZ ÉVES ÁRAMFOGYASZTÁSÁT LEHET MEGTAKARÍTANI. ADATBÁZISBAN GYÛJTI A JOGSZERÛTLEN TÛZIFAHIRDETÉSEK ADATAIT A NÉBIH, HOGY SEGÍTSE A VÁSÁRLÓKAT. NÉMETH SZILÁRD: A BALKÁNI MIGRÁCIÓS ÚTVONALON EZREK VANNAK, A BEVÁNDORLÓK FOLYAMATOSAN TESZTELIK A MAGYAR HATÁR ERÕSSÉGÉT. KANCELLÁRIAMINISZTER: 2022-RE ELKÉSZÜL A SZENT JÁNOS KÓRHÁZ FELÚJÍTÁSA, MELY 126 TELEPÜLÉS ELLÁTÁSÁÉRT FELEL. A CDU KAPTA A LEGTÖBB SZAVAZATOT A NÉMETORSZÁGI HESSEN TARTOMÁNYBAN TARTOTT VÁLASZTÁSON A HÉTFÕI HIVATALOS EREDMÉNY SZERINT. ANGELA MERKEL NEM INDUL ÚJRA A CDU ELNÖKI TISZTSÉGÉÉRT A PÁRT DECEMBERI KONGRESSZUSÁN, DE 2021-IG KORMÁNYFÕ AKAR MARADNI - MTI. FÕTITKÁR: A CDU GYORS KORMÁNYALAKÍTÁSRA TÖREKSZIK HESSENBEN. KABULI RENDÕRSÉG: ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTT AZ AFGÁN VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KÖZELÉBEN, EGY RENDÕR MEGHALT. MEGPIHENT DÉL-MEXIKÓBAN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FELÉ TARTÓ TÖBBEZRES MENEKÜLTKARAVÁN. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖBB EZER KATONÁT IS KÜLDHET A MEXIKÓI HATÁRRA A MIGRÁNSKARAVÁN MIATT. FBI: FELTEHETÕEN EGYEDÜL KÖVETTE EL A 11 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ LÖVÖLDÖZÉST A PITTSBURGHI GYANÚSÍTOTT. A NÉP IGAZI ELLENSÉGÉNEK NEVEZTE A MÉDIÁT DONALD TRUMP. KREML SZÓVIVÕ: MEGKEZDÕDÖTT A PÁRIZSI PUTYIN-TRUMP TALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSE. INDONÉZ KATASZTRÓFAVÉDELEM: 188 EMBERREL A FEDÉLZETÉN A TENGERBE ZUHANT EGY BELFÖLDI UTASSZÁLLÍTÓ REPÜLÕGÉP. INDONÉZ MENTÕK VEZETÕJE: VALÓSZÍNÛLEG NINCS TÚLÉLÕJE A REPÜLÕGÉP-SZERENCSÉTLENSÉGNEK. IZRAELI LÉGICSAPÁSBAN MEGHALT HÁROM PALESZTIN FIÚ A GÁZAI ÖVEZET ÉS IZRAEL HATÁRA MENTÉN MTI. MÉRGEZÕ CSEMPÉSZETT ALKOHOL OKOZHATTA 90 EMBER HALÁLÁT IRÁNBAN. WHO: A VILÁG GYERMEKLAKOSSÁGÁNAK 93 SZÁZALÉKA SZÍV MINDEN NAP A FEJLÕDÉSÉRE KOMOLY KOCKÁZATOT JELENTÕ SZENNYEZETT LEVEGÕT. KILENCEN MEGSEBESÜLTEK TUNISZ KÖZPONTJÁBAN, AMIKOR EGY NÕ FELROBBANTOTTA MAGÁT. 164-RE EMELKEDETT AZ EBOLAFERTÕZÉSBEN ELHUNYTAK SZÁMA KONGÓBAN, 222 BETEGNÉL MUTATTÁK KI A FERTÕZÉST. RECEP TAYYIP ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK: RIJÁD ADÓS A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ MEGÖLÉSÉNEK MEGBÍZÓJÁVAL. TÖRÖK HÍRÜGYNÖKSÉG: ISZTAMBULBA ÉRKEZETT A SZAÚD-ARÁBIAI FÕÜGYÉSZ, AKI DZSAMÁL HASOGDZSI MEGGYILKOLÁSA ÜGYÉBEN VEZETI A NYOMOZÁST. KIÉGETT EGY BETEGHEZ KIÉRKEZÕ MENTÕAUTÓ BUDAPEST III. KERÜLETÉBEN, A BALESETBEN NEM SÉRÜLT MEG SENKI. HÁROM KAMION ÜTKÖZÖTT AZ M1-ESEN A HEGYESHALOM FELÉ TARTÓ OLDALON, A FORGALOM A BELSÕ SÁVBAN HALAD TOVÁBB POLICE.HU. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY TARTÁLYKAMION ÉS EGY TEHERGÉPKOCSI AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN ALBERTIRSÁNÁL, EGY EMBER MEGHALT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KAMION ÉS KÉT SZEMÉLYAUTÓ A 31-ES FÕÚTON, SÜLYSÁPNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. EGY EMBER MEGHALT AMIKOR NÉGY KOCSI EGYMÁSBA SZALADT AZ 5-ÖS ÚTON, LAJOSMIZSE KÖZELÉBEN. HATRÓL NYOLC ÉV FEGYHÁZRA SÚLYOSÍTOTTA A BÍRÓSÁG AZ ANYJA GONDOZÁSÁT ELMULASZTÓ BERETTYÓÚJFALUI FÉRFI BÜNTETÉSÉT. ÓVATOSSÁGRA INT A KATASZTRÓFAVÉDELEM MINDENKIT MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA ELÕTT, MIVEL SOKAN MÉCSEST VAGY GYERTYÁT GYÚJTANAK A LAKÁSUKBAN. BRUTTÓ 3 FORINTTAL EMELI A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT SZERDÁN A MOL, A BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK.