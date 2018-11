Rétvári: A szabad nemzetek a béke zálogai

2018. NOVEMBER 12., HÉTFÕ HOLLIK ISTVÁN: A TERRORIZMUST IS FINANSZÍROZHATJÁK A MIGRÁNSOK A NÉVTELEN BANKKÁRTYÁKKAL. A FIDESZ-KDNP VÁLASZT KÖVETEL AZ EU-TÓL ÉS AZ ENSZ-TÕL, HOGY KINEK A PÉNZÉBÕL ÉS MIÉRT FINANSZÍROZZÁK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓKAT. AZ MSZP ÉS A PÁRBESZÉD KÖZÖS LISTÁT ÁLLÍT A 2019-ES EP-VÁLASZTÁSOKRA. ÚJRA SZABÓ TÍMEÁT ÉS KARÁCSONY GERGELYT VÁLASZTOTTÁK A PÁRBESZÉD TÁRSELNÖKEIVÉ. PÖLÖSKEI GÁBORNÉ: BEVEZETNÉK A KANCELLÁRIA-RENDSZERT A SZAKKÉPZÉSI CENTRUMOKBAN, ÉS ÁTALAKÍTANÁK A SZAKGIMNÁZIUMOKAT INFORÁDIÓ. PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE: NINCS OLYAN KÖRÜLMÉNY, AMI INDOKOLNA EGY ILYEN RADIKÁLIS VÁLTOZTATÁST TANÉV KÖZBEN. NAV: 2019-TÕL MÁR CSAK A CÉGKAPUN KERESZTÜL INTÉZHETIK ADÓÜGYEIKET A CÉGEK, AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKNÁL NEM LESZ VÁLTOZÁS. RÉTVÁRI BENCE EMMI-ÁLLAMTITKÁR: HÉTFÕN ÉRKEZIK A BANKSZÁMLÁKRA A NYUGDÍJPRÉMIUM, MAJD CSÜTÖRTÖKTÕL A POSTAI KÉZBESÍTÉSEK IS ELKEZDÕDNEK. OROSZ TELEVÍZIÓ: PUTYIN BÍZIK AZ INF-SZERZÕDÉSRÕL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK HELYREÁLLÁSÁBAN. ÕRIZETBE VETTÉK AZ OROSZORSZÁG JAVÁRA VALÓ KÉMKEDÉSSEL GYANÚSÍTOTT NYUGÁLLOMÁNYÚ OSZTRÁK FÕTISZTET, KÖZÖLTE A SALZBURGI ÜGYÉSZSÉG. MEGHALT NÉGY UKRÁN KATONA A KELET-UKRAJNAI VÁLSÁGÖVEZETBEN ZAJLÓ ÖSSZECSAPÁSOKBAN. SAVBAN OLDOTTÁK FEL A MEGGYILKOLT SZAÚDI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ, DZSAMÁL HASOGDZSI HOLTTESTÉT ÍRJA EGY TÖRÖK LAP. HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOKAT TARTANAK SZLOVÁKIÁBAN. FERENC PÁPA: INGYENES ORVOSI RENDELÉST NYÚJTANAK EGY HÉTEN ÁT A SZENT PÉTER TÉREN A SZEGÉNYEKNEK. EDMUND STOIBER SZERINT HORST SEEHOFERNEK TÁVOZNIA KELL A BAJOR CSU ELNÖKI TISZTSÉGÉBÕL - FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG. NÉMET HÍRÜGYNÖKSÉG: TÁVOZIK A CSU ELNÖKI TISZTSÉGÉBÕL HORST SEEHOFER ÉS VÁRHATÓAN A SZÖVETSÉGI BELÜGYMINISZTERI POSZTJÁRÓL IS LEMOND. TÖBBEZREN TÜNTETTEK RÓMÁBAN AZ OLASZ KORMÁNY BEVÁNDORLÁSPOLITIKÁJA ÉS A RASSZIZMUS ELLEN. TÖBB EZER MIGRÁNS FOLYTATJA ÚTJÁT MEXIKÓVÁROSBÓL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FELÉ. AZ AMERIKAI ELNÖK ÚJ INTÉZKEDÉSEKKEL ÉS KATONÁK EZREINEK KIVEZÉNYLÉSÉVEL AKADÁLYOZNÁ MEG A KARAVÁN BEJUTÁSÁT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA. MEGÉRKEZETT PÁRIZSBA DONALD TRUMP, EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK KÉTOLDALÚ TALÁLKOZÓN FOGADJA AZ AMERIKAI ELNÖKÖT. EURÓPÁNAK ÖNÁLLÓ VÉDELMET KELL KIÉPÍTENIE AMERIKAI FEGYVEREK VÁSÁRLÁSA HELYETT MACRON. ANGELA MERKEL RÉVÉN ELÕSZÖR EMLÉKEZETT MEG 1945 ÓTA NÉMET KANCELLÁR A FEGYVERSZÜNET ALÁÍRÁSÁNAK HELYSZÍNÉN. ÚJABB 14 HOLTTESTET TALÁLTAK A KALIFORNIAI TÛZVÉSZ HELYSZÍNÉN, ÉS EZZEL 25-RE NÕTT A HALÁLOS ÁLDOZATOK SZÁMA. LEGKEVESEBB 8 SZÍRIAI KORMÁNYKATONA ÉS KÉT LÁZADÓ VESZTETTE ÉLETÉT EGY MEGFIGYELÕÁLLÁS ELLENI DZSIHADISTA RAJTAÜTÉSBEN IDLÍB TARTOMÁNY MELLETT. VÍZZEL TELI AKNÁBA ESETT ÉS MEGHALT EGY 18 HÓNAPOS KISFIÚ KÖRÖSÚJFALUBAN POLICE.HU. ÜGYÉSZSÉGI SZÓVIVÕ: EGY HÓNAPRA LETARTÓZTATÁSBA KERÜLT A SZEXUÁLIS ERÕSZAKKAL GYANÚSÍTOTT AFGÁN FÉRFI. EGY 27 ÉVES FÉRFI TÖBBSZÖR MELLKASON SZÚRTA ÉLETTÁRSÁT ISMERÕSEI HÁZÁBAN, A FÉRFIT LEFOGTÁK, A MENTÕK A NÕ ÁLLAPOTÁT STABILIZÁLTÁK POLICE.HU. ÁTKELÕ HAJÓJÁRATOK KÖZLEKEDNEK A DUNÁN KARÁCSONYIG A KOSSUTH TÉR-VÁRKERT BAZÁR-PETÕFI TÉR ÚTVONALON. A GYORSHAJTÁSOK MIATT KAMERÁKAT HELYEZNÉNEK EL A SZENTENDREI ÉS A VÁCI ÚTON. FOKOZOTTAN ELLENÕRZI A VONATJEGYEKET A MÁV-START DUNAKESZI ÉS DUNAKESZI-GYÁRTELEP ÁLLOMÁSOKON NOVEMBERBEN.